Сегодня день рождения замминистра, депутата, руководителя и мелодистов

Сегодня, 22 ноября исполнилось 47 лет Владимиру Михайловичу АРБУЗОВУ, заместителю министра внутренних дел республики начальнику полиции МВД по Якутии.

В этот же день отмечает свой день рождения Мария Николаевна ХРИСТОФОРОВА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральный директор Издательского дома «Ил Тумэн».

Сегодня исполнилось 60 лет Александру Егоровичу КЫЧКИНУ, генеральному директору ГУП «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха (Якутия)».

22 ноября исполнилось 85 лет Спартаку Степановичу БОРИСОВУ, вице-президенту Республики Саха (Якутия) в 1996 – 2002 годах, мэру города Якутска в 1995 – 1996 годах, заслуженному работнику народного хозяйства РС (Я).

В этот же день исполнилось 65 лет Георгию Дмитриевичу НИКОНОВУ, советнику главы Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 65 лет Ивану Васильевичу ИВАНОВУ – ЧАГДА, автору более 40 песен, баянисту, отличнику культуры Республики Саха (Якутия).

22 ноября исполнилось 50 лет Ивану Петровичу ЕВСЕЕВУ, мелодисту, автору более 50 песен.