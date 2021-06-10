Сегодня день рождения руководителей, политика, археолога и артиста

Сегодня, 10 июня исполнилось 63 года Владимиру Николаевичу ВАСИЛЬЕВУ, исполнительному директору Международной организации северных регионов «Северный Форум».

В этот же день исполнилось 67 лет Егору Петровичу ЖИРКОВУ, известному политику, общественному деятелю, доктору педагогических наук, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 30 лет Александру Игоревичу КОНДРАШИНУ, генеральному директору ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)».

10 июня исполнилось 55 лет Сергею Юрьевичу ТРОФИМОВУ, руководителю центрального аппарата по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Республике Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Галина Ивановна АЛЕКСЕЕВА, первый заместитель директора АОУ ДПО РС(Я) «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского II», доктор педагогических наук, Почетный работник общего образования РФ, заслуженный работник образования РС(Я).

Сегодня отмечает свой день рождения Розалия Иннокентьевна БРАВИНА, археолог, доктор исторических наук, профессор СВФУ им. М.К. Аммосова, лауреат Государственной премии в области науки и техники Республики Саха (Якутия).

10 июня исполнилось 40 лет Джулустану Иннокентьевичу СЕМЕНОВУ, артисту театра и кино, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия).