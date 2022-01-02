Сегодня день рождения главы, героя труда, общественного деятеля, художницы, журналиста, писательницы и экс-глав

Сегодня, 2 января отмечает свой день рождения Агния Семеновна СИМОНОВА, глава Ботуобуйинского наслега Мирнинского района.

В этот же день исполнилось 76 лет Михаилу Николаевичу ГОТОВЦЕВУ, советскому и российскому животноводу, первому Герою Труда России, лауреату Государственной премии им. Ю.Н. Прокопьева в области материального производства, заслуженному работнику народного хозяйства РС (Я), полному кавалеру ордена Трудовой Славы.

Сегодня исполнилось 62 года Сергею Августовичу СЮЛЬСКОМУ, общественному деятелю, председателю комиссии по развитию села, агропромышленному комплексу и местному самоуправлению Общественной палаты РС(Я).

2 января отмечает свой день рождения Сардана Владимировна ИВАНОВА, известная художница, отличник культуры РС (Я), доцент кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства АГИКИ.

В этот же день отмечает свой день рождения Виталий СУР, известный журналист.

Сегодня отмечает свой день рождения Анна Егоровна ВАРЛАМОВА – АЙЫСХААНА, прозаик.

2 января исполнилось 65 лет Илье Филипповичу МИХАЛЬЧУКУ, мэру города Якутска в 1998 – 2007 годах.

В этот же день исполнилось 65 лет Виктору Николаевичу СТАНИЛОВСКОМУ, главе Нерюнгринского района в 2016 – 2021 годах.