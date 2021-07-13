Саргылана Васильева: Необходимо сократить количество алкомаркетов и пивных точек

В последние годы наболевший вопрос, который касается размещения алкомаркетов, торговых точек, реализующих алкогольную продукцию, периодически поднимается депутатами Якутской городской Думы. Вот и в этом году на традиционной встрече депутатов Гордумы с главой города Евгением Григорьевым, которая состоялась 15 июня, депутат по Гагаринскому избирательному округу № 13 Саргылана Васильева тоже поднимала эту наболевшую проблему. Накануне проведения дискуссионной площадки, которая намечена на 14 июля, мы поговорили с депутатом Якутской Гордумы Саргыланой Васильевой.

— Саргылана Афанасьевна, как депутат от Гагаринского округа, вы уже давно поднимаете проблему по размещению алкоточек. По вашему мнению, как можно решить этот вопрос?

— В нашем Гагаринском округе именно актив округа, сами жители подняли вопрос о том, что с каждым днем в округе растет количество точек, торгующих алкоголем. Это и алкогольные маркеты, это и обычные пивбары, которые практически круглосуточно торгуют алкогольной продукцией.

С управой мы посчитали — в Гагаринском округе 42 точки продажи алкоголя! На расстоянии 300 метров находятся 4-5 алкомаркетов, такие как «Ремикс», «Алмаз», «Больше — меньше», это не считая «Можайского пассажа», пивных баров, которые могут круглосуточно торговать алкогольной продукцией. Конечно же, это очень много на наш небольшой, очень компактный округ, и это вызывает негатив среди жителей Гагаринского округа, поскольку сложившаяся ситуация ведет к алкоголизации населения. В округе стало много людей, которые не подобающе себя ведут в алкогольном опьянении, распивают спиртные напитки прямо на детских площадках, в подъездах домов, общественных местах.

Поэтому мы, депутаты Гагаринского округа — я, как депутат Якутской Гордумы, депутаты Ил Тумэна Марина Сергеевна Силкина и Иван Иванович Данилов — 28 мая организовали встречу в ДК «Гагарина», в которой приняли участие управа Гагаринского округа с новым главой, актив округа, также на встречу были приглашены представители алкомаркетов. Состоялся серьезный разговор, на котором выяснилось, что такая ситуация беспокоит многих, и она требует разрешения.

Мы приняли решение: во-первых, управа оформила письмо с нашими предложениями в адрес Окружной администрации города.

Вообще, чтобы решить эту проблему, необходимо внимание со стороны властей. Необходимо внести изменения в Постановление Окружной администрации, которое было принято еще в 2013 году, по максимальному увеличению расстояния от алкоточек до социальных объектов.

Также мы предлагали, чтобы ужесточили проверки индивидуальных предпринимателей, обществ с ограниченной ответственностью, торгующих алкогольной продукцией. Кстати, некоторые из них умудряются торговать алкоголем, несмотря на то, что у них совершенно другой вид деятельности.

Обязательно нужно установить видеонаблюдение в общественных местах, на детских площадках для контроля за лицами, употребляющих алкоголь в неположеных местах.

Кроме этого, на той встрече прозвучало и предложение об объявлении Новопортовского квартала «зоной трезвости». Но мы пока этот вопрос у нас находится на стадии обработки с общественниками.

Конечно же, чтобы решить эту проблему, необходим и контроль со стороны Окружной администрации города, которая должна работать по этому вопросу совместно с полицией, Министерством предпринимательства, контролирующими органами. Ведь в последнее время кроме того, что в разы увеличилось количество алкогольных маркетов, идет распространение лже-кафе, которые зачастую находятся в жилых домах и торгуют алкоголем круглосуточно. Поэтому со стороны Окружной администрации должен быть ужесточен контроль.

В целом, проблема увеличения алкоточек — это не только проблема Гагаринского округа, но и города.

Во время встречи депутатского корпуса Гордумы с главой города Евгением Григорьевым 15 июня я, как депутат Гагаринского округа, озвучила эту проблему. Я тогда задала вопрос: Постановлением Окружной администрации г. Якутска от 2013 года было утверждено определенное расстояние от алкоточки до социального объекта, но возможно ли его увеличение? И Евгений Григорьев тогда ответил, что он тоже за ужесточение правил, ведь все это делается ради интересов жителей г. Якутска.

Мое личное мнение и мнение актива Гагаринского округа – в жилых районах нельзя торговать алкоголем. Продажу алкоголя надо вынести за пределы города, подальше от спальных районов. Кстати, это практикуется за рубежом, например, в скандинавских странах. Там алкоголь не продают в спальных районах, они все вынесены за черту города. Если и в нашей стране примут такое решение, это будет способствовать снижению потребления алкоголя.

— Думается, как медик, вы в первую очередь, думаете о последствиях влияния алкоголя на здоровье человека?

— Конечно,как врач, я обеспокоена этой темой, потому что с каждым разом растет статистика по криминальной смертности. А все мы знаем, что криминальная смертность напрямую связана с потреблением алкоголя. К большому сожалению, растет смертность мужчин, особенно трудоспособного возраста по причине алкоголизации. Кстати, многие заболевания, можно сказать, соматические – скажем, заболевания сердца и другие, в какой-то мере, связаны с потреблением алкоголя. Поэтому при тех целях, которые мы сегодня ставим — увеличение продолжительности жизни, снижение смертности — без решения именно вот этой проблемы, деалкоголизации населения, мы не сможем добиться нашей основной цели – улучшения демографической ситуации в России.

— В среду, 14 июля, состоится дискуссионная площадка, которую организует депутат Ил Тумэн Виктор Николаевич Федоров. Какие предложения вам хотелось бы там озвучить?

— Хорошо, что проблема эта будет обсуждаться общественностью, потому что вопрос, действительно, назрел. Но, в целом, проблема эта, как я уже говорила — общероссийская. Здесь нужны изменения именно в федеральное законодательство, которое регулирует продажу алкогольной продукции.

В целом, необходимо решить вопрос об увеличении расстояния не только от социальных объектов до алкоточек, а именно отрегулировать расстояние между ближайшими алкоточками. Кроме этого, надо тоже подумать и о том, чтобы принять норматив по числу проживающих граждан. Поэтому необходимо инициировать законопроекты на федеральном и региональном уровне. Вот на дискуссионном площадке об этом и поговорим, посмотрим к каким решениям придем.