Самые популярные туристические маршруты Якутии

Туризм в Якутии является одним из наиболее динамично развивающихся направлений. И в данное время в республике реализуется около 300 уникальных турпродуктов. Количество турпродуктов стабильно растёт, развиваются и трансформируются действующие маршруты, реагируя на новые тренды и запросы туристов.

Самые популярные направления для туристов — Национальный парк «Ленские столбы», Полюса холода в Оймяконе, круизы по реке Лена, в том числе арктические, пешеходные туры по горным перевалам, рыбалки, сплавы, событийные мероприятия и др. Например, фестиваль «Зима начинается с Якутии» и национальный праздник Ысыах собирают множество гостей из разных регионов России и других стран мира.

Как отметил Максим Карбушев – и.о. министра предпинимательства торговли и туризма Республики Саха (Якутия), турбизнес республики постепенно восстанавливается. Этого удалось добиться благодаря, в том числе, своевременным антикризисным мерам поддержки.

В 2021 году реализована новая мера государственной финансовой поддержки – предприниматели получили субсидии на реализацию проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Субсидии предоставлены 16 субъектам малого предпринимательства на 14,3 млн рублей. Таким образом, в 2021 году построено 7 новых круглогодичных гостевых домов, в этом году планируется построить еще 9 единиц.

Для развития в регионе туризма нужна хорошая туристская инфраструктура и индустрия гостеприимства. «Якутия подписала соглашение с АО «Корпорация Туризм.РФ». Соглашение заключено для содействия развитию внутреннего и въездного туризма, создания и развития туристских территорий, увеличения внутреннего туристического потока и обеспечения социально-экономического развития Российской Федерации и Якутии.

В рамках соглашения мы будем разрабатывать мастер-планирование туристических территорий Республики Саха (Якутия) и привлекать инвесторов, чтобы создать инфраструктуру для качественного и безопасного отдыха туристов. В соглашение включены 8 проектов Якутии: ТРК «Оймякон — Полюс Холода», ТРК «Амга», ТРК «Российский Север Арктики», ТРК «Лена», ТРК «Верхоянье», этнотуристический кластер «Юрта мира», горнолыжный комплекс «Лебединый», гостиничный комплекс категории 4* на 180 мест в г. Якутске», — рассказал Максим Карбушев.

С прошлого года в республике активно прорабатываются проекты в сфере промышленного туризма.

На стадии реализации находится проект современного глэмпинга на местности «Устье-Буотамы» Национального парка «Ленские Столбы». В 2019-м году среди подведомственных учреждений Минприроды России прошел отборочный конкурс по созданию, развитию и реконструкции туристической инфраструктуры на ООПТ, где от ФГБУ «Национальный парк «Ленские столбы» был представлен проект туристско-рекреационной базы на Устье-Буотамы. По итогам конкурса парк получил право финансирования проекта из федерального бюджета.

Большой толчок для развития туризма даст программа туркешбэка. Всего в программе, по данным сайта «Мир путешествий РФ», в 3 этапе участвовало 3 отеля – «Орто Дойду», «Azimut Hotel Yakutsk» и «Azimut Hotel Мирный». А в программе детского кэшбека от Республики Саха (Якутия) участвовало 15 лагерей и центров отдыха, всего реализовано 978 путёвок.

И буквально на днях, заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко рассказал о концепции мастер-плана туристических территорий Сахалинской области. Документ, разработанный корпорацией «Туризм.РФ», был одобрен главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Реализация проектов по созданию современной и безопасной туристической инфраструктуры на Сахалине обеспечит рост турпотока к 2030 году в четыре раза. По оценкам корпорации “Туризм.РФ”, остров смогут ежегодно посещать более 1 миллиона человек – россиян и иностранных туристов», – сообщил Дмитрий Чернышенко.

Сахалинская область – единственный субъект страны, расположенный на островах. Эта особенность, а также удалённость от центральной части России ограничивает его доступность для туристов.