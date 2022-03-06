Самые популярные профессии у женщин Якутии

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала 4 тысяч резюме женщин Республики Саха (Якутия), опубликованные или обновленные на сайте в начале 2022 года, и выяснила, какие профессии среди них пользуются наибольшей популярностью.

На первом месте оказалась профессия менеджера по продажам/менеджера по работе с клиентами – более 450 женщин в Якутии сегодня ищут именно такую работу. Средняя заработная плата, на которую они рассчитывают, составляет 50 тысяч рублей.

Второе место – продавец консультант/продавец-кассир, в данной категории регионе открыто более 350 резюме. Среднее зарплатное ожидание соискательниц здесь – 35 тысяч. На третьем месте находится профессия бухгалтера – более 300 женских резюме. В среднем они хотели бы зарабатывать 60 тысяч рублей.

В топ-10 профессий, наиболее популярных у женщин Республики Саха (Якутия), вошли также администратор, экономист, оператор call-центра, специалист по кадрам, секретарь/помощник руководителя, делопроизводитель и кредитный специалист.

В единичных случаях якутянки ищут работу прораба/мастера (всего 7 резюме), машиниста (6 резюме), маляра и монтажника (3).

Количество мужских и женских резюме в России делится примерно поровну: 49% и 51% соответственно. Но есть профессиональные сферы, где прекрасный пол преобладает, в частности это бухгалтерия (87% резюме принадлежат женщинам), управление персоналом (81%), наука и образование (78%), административный персонал (75%) и спорт, фитнес, красота (74%). И наоборот: наиболее редко женские резюме можно встретить в сферах автобизнес (9%), безопасность (7%) и инсталляция и сервис (4%).

Добавим также, что по данным опроса hh.ru, поздравлять женщин с 8 марта мужской частью коллектива принято в 52% компаний Дальнего Востока. В 19% компаний такой традиции нет, еще 29% каждый год поступают по-разному. Интересно, что 19% дальневосточников считают 8 марта днем весны и красоты, а 68% относятся к этой дате именно как к женскому дню.