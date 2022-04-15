Самое мелодичное мероприятие гостиной «Айар ситим»

Сегодня состоялось самое мелодичное мероприятие — «Музыкальная гостиная» в рамках проекта «Айар ситим» Детского (подросткового) Центра.

Основная цель проект «Айар ситим» — это изучение и популяризация творчества якутских поэтов, композиторов, мелодистов подрастающим поколением.

Гостями интереснейшей музыкальной встречи стали артисты, которых объединяет любовь к Родине, имеющая очень яркое отражение в их творчестве:

Артист хора Государственной филармонии республики Саха Якутия имени Галины Михайловны Кривошапко, солист русского народного — фольклорного ансамбля «Русь» Алексей Солдатов;

Отличник культуры Республики Саха (Якутия), член Союза авторов-песенников, руководитель творческого общественного движения «Эйгэ», исполнитель, автор песен Алексей Потапов.

Мероприятие началось с вдохновляющих историй наших звёздных гостей о детстве, юности, семье и любви к музыке для участников встречи — победителей Открытого вокального конкурса «Пою мою Якутию», посвящённого 100-летию ЯАССР, учащихся музыкальной студии «Радость», творческой студии «Дебют, народного ансамбля «Одун», а также их родителей и педагогов нашего Центра, которая прошла в формате вопрос-ответ. Ребята и родители задавали интересные вопросы нашим гостям и получили полезные ответы, которые помогут им в дальнейшем развивать свои музыкальные способности.

В ходе интересной беседы, между волнующими вопросами Алексей Потапов, подарил зрителям исполнение двух известных авторских песен: «Ого саас» и «Оглянись вокруг», а Алексей Солдатов исполнил а капелла душевную песню «Енесеюшка» и «Это всё» группы ДДТ.

Среди собравшихся творческих ребят своей авторской песней о Великой Отечественной войне «Солдат» поделился Сверипов Владислав, учащийся музыкальной студии «Радость» Д(п)Ц, который затронул сердца зрителей. Слова и музыка этой песни вызвали большой интерес публики к ее автору.

В завершении вдохновляющей встречи, прошедшей в уютной и тёплой атмосфере единомышленников Юлия Львова, заместитель директора по воспитательной работе Д(п)Ц торжественно наградила победителей конкурса «Пою мою Якутию», а также выразила благодарность уважаемым артистам и Централизованной библиотечной системе филиалу № 22 «SMART — библиотека» ГО «город Якутск» за возможность провести нашу встречу в стенах современной библиотеки!