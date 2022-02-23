Самая мужская гимназия готовится к юбилею

Образовательные учреждения Сети президентских школ активно готовятся к юбилейному событию. 3 марта 2022 года исполнится ровно 25 лет с момента подписания соответствующего Указа Михаила Николаева. Это решение заложило базовую основу для прогрессивного развития образования Якутии.

«Во все века и у всех народов славу нации создавали люди талантливые… Самоотверженные люди, личности с ярко выраженной индивидуальностью у нашего народа были всегда. Сейчас наступило время, и появились возможности растить одаренную, талантливую молодежь», — сказал Михаил Николаев тогда, и время показало истину этих слов.

Первое здание школы

Были открыты школы – гимназии высокого уровня, целью которых был отбор, воспитание и образование одаренных детей, так как во всей стране стали востребованы специалисты технического профиля. Выпускники президентских школ сегодня успешно работают в этом направлении во благо родной республики.

М. Е. Николаев

Мюрюнская гимназия физико-математического профиля была включена в сеть Президентских школ в 1997-м году. Сейчас коллектив и учащиеся активно готовятся к юбилейному событию — выпущена книга к 25-летнему юбилею гимназии, подготовлены статьи к изданию юбилейной книги школ Сети Президентских школ, учителя готовятся участвовать в конкурсах проводимых Сетью Президентских школ, обобщают свой опыт работы для участия в проекте “Учителя гимназии – учителям школ республики”, разрабатывают проекты в сетевом взаимодействии школ Сети. Также проведена общешкольная линейка ко дню рождения М.Е. Николаева, Первого Президента РС (Я), основателя Сети, идет подготовка к олимпиаде юбилейного года.

Учащиеся гимназии

Как вспоминает первый директор гимназии, заслуженный учитель РФ, Заслуженный работник образования РС (Я) Валентин Филиппов, основной предпосылкой открытия гимназии были низкая социальная активность мальчиков, недостаток в районе и республике специалистов технического направления. Это послужило выбору гимназией физико-математического профиля.

«В 1994 году открытие первой в республике школы для мальчиков для общественности республики стало новым явлением. Были люди и одобряющие открытие гимназии, и сомневающиеся. Но незаурядная трудоспособность и огромное желание учителей, которые стояли у истоков открытия гимназии, стали залогом претворения идеи в жизнь. Педагогический коллектив стремился к достижению поставленной цели – создание социально-педагогических условий для духовно-интеллектуального становления личности юношей. Был подобран сильный педагогический состав. Образовательное пространство как культурная среда складывалась из следующих слагаемых: информационной, предметной, поведенческой, событийной. Приоритетными направлениями деятельности стали – обновление содержания учебно-воспитательной работы, укрепление материально-технической базы, информатизация образования, организация научно-методических и психолого-педагогических исследований в области обучения и воспитания юношей», — рассказал он.

Первый директор гимназии Валентин Филиппов

Гимназия “Уолан” сегодня активно внедряет методику обучения, основанную на изучении психологии развития мальчиков, этнопедагогике, традиционном укладе жизни народа саха. Ведущей идеей гимназии «Уолан» является предоставление всех условий для подготовки и выпуска всесторонне развитых юношей, которые имеют крепкое физическое и психологическое здоровье, развитый интеллект, широкий кругозор, обладают высокими человеческими качествами, умеют жить и работать в меняющемся мире, самостоятельно решать проблемы, работать над своим саморазвитием, самосовершенствованием.

На уроке физики

«Юноши-гимназисты активно участвуют и побеждают в республиканских, всероссийских, международных олимпиадах. При гимназии плодотворно работает научное общество учащихся «Наука». Мы заключили з договоры о сотрудничестве с ведущими вузами, академиями и даже проводим зарубежные стажировки учащихся. Гимназия — лауреат республиканского конкурса «Школа года», республиканского конкурса “Школа глазами родителей”. Мы являемся опорной школой МО РС (Я) по научно-методической работе. В 2007 году были признаны победителем Всероссийского конкурса “Лучшие школы России”. Творческая самоотверженная работа педагогического коллектива, родителей и гимназистов доказало эффективность гендерного образование и что это прорыв педагогической технологии в республике», — считает директор Валентин Филиппов.

Лабораторная работа на уроке

В гимназию мальчики поступают со всех уголков республики. Прием ведется с 5 класса. Коллектив гимназии создает все условия, чтобы каждый гимназист был успешным. Так, за последние 3 года на школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников и Олимпиады школьников РС (Я) приняли участие 100 % обучающихся.

«Воспитательная часть юношей складывается из принципов уважения к своим традициям и предназначению сильного пола. У нас есть свои традиции, мы проводим мероприятия «Удьуорутума», «Посвящение в гимназисты», «Подлёдная рыбалка», «Велопробег», «Экстрим-поход», «Мюрюнский технодром», «Добун», «Ысыах Боотуров» и т.д. Отрадно отметить, что мужское сообщество гимназистов продолжается и во взрослой жизни. Одним из показателей успешности гендерного образования можно считать тот факт, что в гимназии работают выпускники и учатся сыновья выпускников», — рассказал Федор Татаринов, директор гимназии, выпускник 2000 г.

Республиканский ысыах Туймаады

Гимназия сегодня входит в Сеть школ Первого Президента РС (Я) М.Е. Николаева, является Региональным отделением Малой Академии Наук РС (Я), ассоциированной школой СВФУ имени М.К. Аммосова, членом некоммерческого партнерства школ с политехнической направленностью, включена в Общенациональный Реестр «Ведущие образовательные организации России», стала Лауреатом конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшая гимназия — 2018», Опорной школой Академии наук РС (Я).

Подготовка к чемпионату

В условиях динамично меняющегося мира, глобальной взаимозависимости и конкуренции, высокой технологичности коллектив гимназии ищет новые пути инновационного развития. Инновационная деятельность гимназии основывается на активное участие каждого педагога, реализующего научно-инновационные проекты. Весь педагогический коллектив гимназии работал над проектом «Центр «Уолан-EXPLORER», который стал победителем конкурса на Гранты Главы РС (Я) для образовательных организаций, реализующих инновационные проекты. Гимназия имеет Статус «Республиканская инновационная площадка»,проект экспедиции «Мүрү-ГИС» включен в десятку лучших проектов на грант МАН РС (Я) в конкурсе проектов школьников. Проект «IT-Union» стал победителем конкурса Министерства просвещения РФ на предоставление грантов в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» государственной программы РФ «Развитие образования».

Опыт раздельного обучения мальчиков показал, что юношам легко дается техническое и технологическое образование, о чем говорит и высокий процент поступления выпускников в технические вузы. Ведется системная работа по профессиональному самоопределению гимназистов. Особое внимание уделяется внедрению IT-технологий и созданию условий для развития компетенций, необходимых для профессий будущего. Выпускники гимназии продолжают учебу в аспирантурах МИСИС, СВФУ имени М. К Аммосова; работают научными сотрудниками в Научно-исследовательских институтах, Арктическом Инновационном Центре, Институте космофизических исследований и аэронии им. Ю. Г. Шафера СО РАН, СВФУ; являются обладателями Грантов Президента РФ В. В. Путина по научно-проектной деятельности.

Гимназия станет стартовой площадкой и местом создания креатосферы, предоставит юношам новый образ мышления, даст возможность осознанного выбора будущей профессии, научит работать в мультикультурной среде через организацию практико-ориентированной, творческой деятельности. Выпускники гимназии станут основой креатосферы и катализатором экономического развития страны.

Мы готовы к будущему, мы готовы к прорыву!