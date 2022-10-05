Сахаэнерго – участник Международной конференции по развитию энергетики

Представители АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго» Группы РусГидро) стали участниками VI Международной конференции «Развитие возобновляемых источников энергии и низкоуглеродной энергетики на Дальнем Востоке России», где обсудили современные технические решения для развития альтернативной энергетики, в том числе на территории северных улусов Якутии.

Крупное международное мероприятие состоялось с 29 по 30 сентября в городе Якутске по инициативе ПАО РусГидро, АО «Русатом Оверсиз» и Правительства Республики Саха (Якутия).

На круглом столе «Технологии для локальной энергетики» выступил первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Сахаэнерго» Петр КОНДРАТЬЕВ с докладом по организации ремонтов и технического обслуживания оборудования иностранного производства в АО «Сахаэнерго». Петр Кондратьев также отметил, что энергокомпания выполняет стратегическую миссию энергоснабжения 2/3 территории республики в суровых условиях Заполярья. Благодаря накопленному опыту и профессионализму персонала в Якутии сложился уникальный опыт эксплуатации возобновляемых источников энергии.

На стратегической сессии «Программа модернизации локальной генерации с использованием ВИЭ и систем накопления энергии» спикером выступил заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству Сахаэнерго Олег Попов, который рассказал о механизмах энергосервисных контрактов. Так, на сегодняшний день всего в рамках энергосервисных контрактов в зоне обслуживания АО «Сахаэнерго» планируется реализовать 72 объекта общей установленной мощностью 83 МВт.