С 1 августа из Якутска до трех улусов можно добраться рейсовым автобусом

С сегодняшнего дня, с 1 августа, из Якутска в Хангаласский, Горный, Намский районы и обратно стали ездить 10 новых автобусов, приобретённых в рамках регионального проекта «100 автобусов – к 100-летию ЯАССР».

Напомним, проект реализован при поддержке программы Министерства промышленности и торговли РФ по субсидированию техники на газе. Договорённость об обновлении общественного транспорта была достигнута в прошлом году на Восточном экономическом форуме во время встречи главы Якутии Айсена Николаева с тогда ещё главой Минпромторга, ныне вице-премьером правительства РФ Денисом Мантуровым.

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Якутии, новые автобусы оснащены кондиционерами и отдельными багажными отделениями. В первую неделю августа для формирования устойчивого расписания и определения пассажиропотока планируется осуществить по каждому маршруту не менее двух круговых рейсов. В последующем будет утверждено постоянное расписание.

Всего в рамках проекта «100 автобусов к 100-летию ЯАССР» автопарк МУП «ЯПАК» пополнился 65 новыми автобусами. 35 из них будут работать на пригородных направлениях, 20 — на городских маршрутах, 10 — на межулусных перевозках. 35 автобусов были приобретены частными перевозчиками некоммерческой организации «Союз Авто».

Предварительное расписание движения автобусов на 1-7 августа 2022 года по маршрутам № 201, № 202, № 203

Маршрут № 201 «Якутск – Покровск – Мохсоголлох — Якутск»

Перечень остановочных пунктов: ОП Автовокзал (г. Якутск) ул. Октябрьская, д.24 — ОП Техтюр — ОП Орто Дойду — ОП Улах-Ан1 — ОП Улах Ан2 — ОП Ой1 — ОП Ой2 — ОП Автовокзал (г. Покровск) ул. Юбилейная — ОП Автовокзал (п. Мохсоголлох) ул. Заводская, те же в обратном направлении

Дни недели Отправление из Мохсоголлоха Отправление из Покровска Отправление от автовокзала г. Якутска Понедельник 06-30 07-05 18-30 Пятница 06-30 07-05 18-30

Маршрут № 202 «Якутск -село Магарас — село Бердигестях — Якутск»

ОП Автовокзал (г. Якутск) ул. Октябрьская, д.24 — ОП с. Магарас (ул. Октябрьская) — ОП с.Бердигестях1 (ул. Гагарина) — ОП с.Бердигестях2 (ул. Гагарина), те же в обратном направлении

Дни недели Отправление из Бердигестяха Отправление из Магараса Отправление от автовокзала г. Якутска Среда 08-00 09-10 18-00 Воскресенье 08-00 09-10 18-00

Маршрут № 203 «Якутск — село Намцы- село Хатырык — Якутск»

ОП Автовокзал (г. Якутск) ул. Октябрьская, д.24 — ОП с. Кысыл-Сыр — ОП с. Партизан — ОП с. Никольский — ОП с. Крест-Кытыл — ОП РАД «Нам» (80 км) — ОП с. Намцы, ул. Чернышевского, д. 37 (отдел полиции) — с. Намцы ул. Чернышевского, д.72 (магазин «Север») — с. Намцы ул. Чернышевского, д.81 — с. Аппаны РАД «Нам» 87+600 км — с. Кысыл РАД «Нам» 90+350 км — с. Ботун РАД «Нам» 94+300 км — с. Ботун РАД «Нам» 96+100 км — с. Модут РАД «Нам» 105+300 км — с. Хатырык РАД «Нам» 117+000 км — с. Хатырык РАД «Нам» 118+600 км — с. Хатырык ул. М.А.Охлопковой, д.1 («Общественный центр»), те же в обратном направлении.