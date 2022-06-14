Руководитель наказан за невыплату зарплаты работникам

Прокуратура Олекминского района Республики Саха (Якутия) провела проверку соблюдения трудового законодательства в обществе с ограниченной ответственностью «Грузовое автотранспортное предприятие». Установлено, что в нарушение требований закона руководитель предприятия не однократно допускал задержки выплаты заработной платы 26 своим работникам, общая сумма задолженности по которой составила порядка 800 тысяч рублей. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Прокуратура внесла директору общества представление, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования задолженность по заработной плате погашена, руководитель предприятия дисквалифицирован сроком на 1 год.

