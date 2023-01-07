Рождественская литургия прошла в Якутске на двух языках

Глава Якутии Айсен Николаев в ночь с 6 на 7 января в Преображенском кафедральном соборе столицы республики вместе с прихожанами принял участие в литургии в честь Рождества Христова. Божественную литургию отслужил архиепископ Якутский и Ленский Роман.

Церемония традиционно прошла на двух государственных языках республики.

«Мы, собираясь в храмах в этот день, всегда славим нашего Господа, славим тот день, когда он пришел на эту землю, понимаем, ощущаем это чудесное явление, которое произошло уже более двух тысяч лет назад», — сказал Айсен Николаев.

Глава Якутии также напомнил, что в декабре 2022 года в Успенском соборе Московского Кремля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную Литургию, приуроченную к 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства.

«Мы должны помогать ближним, помогать тем, кого совсем не знаешь, для того, чтобы мир стал лучше. Мы в Якутии идем вперед, развиваемся, строим, становимся лучше. И это очень верно подметил Святейший Патриарх Кирилл 4 декабря прошлого года в Успенском храме Кремля во время праздничного богослужения», — отметил глава республики.

«Из главного храма нашей епархии — Преображенского Собора передаю свое благословение и самые добрые пожелания каждому жителю нашей республики, всем, кто разделяет с нами великий праздник Рождества Христова. Будьте здравы и богом хранимы! Счастливого Рождества всем желаю», — сказал архиепископ Якутский и Ленский Роман.

7 января в 10.00 утра в Преображенском кафедральном соборе состоится поздняя литургия. В 16.30 пройдет Рождественская вечерня. В воскресенье, 8 января, в 9.00 ч. утра литургия пройдет в Никольском храме.