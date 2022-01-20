Росгвардия изъяла у якутян более 8 тысяч единиц оружия

В 2021 году сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии выполнили свыше 39 тысяч проверок соблюдения условий сохранности оружия гражданами. В ходе профилактических мероприятий выявлено около 6,5 тысяч нарушений порядка хранения и использования оружия, а также изъято 8 357 единиц гражданского огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия).

На территории 17 районов владельцами утрачено 37 единиц оружия. 34 единицы гражданского огнестрельного оружия похищено на территории 8 районов.

В течение года гражданами за денежное вознаграждение сдано 1538 единиц оружия на общую сумму 9 миллионов 138 тысяч рублей. Выделенные финансовые средства для выплаты денежного вознаграждения за добровольно сданные предметы вооружения освоены в полном объёме.

Инспекторами лицензионно-разрешительной работы рассмотрено порядка 85,5 тысяч заявлений на выдачу лицензий, разрешений и удостоверений на оружие, из которых более 82 тысяч поступили в электронном виде через Единый портал государственных услуг.