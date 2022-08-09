Риэлтору Гульнаре Уваровой-Михайловой все сходит с рук? — СМИ

Что бы ни происходило сомнительного, с точки зрения закона, с риэлтором Гульнарой Уваровой, которая значится потерпевшей в громком уголовном в деле известного якутского блогера Сусанны Рожиной, пока что все сходило и продолжает сходить ей с рук сообщает ИА Sakhanews в своей публикации «Странные дела творятся вокруг потерпевшей по делу блогера Сусанны Рожиной».

ИА Sakhanews отмечает, что «незадолго до задержания Сусанна Рожина сообщила своим читателям, что риэлтору Уваровой фактически принадлежат четыре компании: ООО «РЦНиК», ООО «Канцлер» и ООО «Гранд-Хауз», ООО «РЦН+», учредителями последних двух значатся ее родители.

Еще в феврале в результате небольшого расследования ИА Sakhanews установило, что только за 2019-2020 годы через эти четыре компании «прошло» более 670 миллионов рублей. При этом, с осени прошлого года за двумя компаниями, которыми руководит Уварова, числится просроченная задолженность по налогам на 18 млн рублей.

Налоговая инспекция даже пыталась банкротить эти компании, но получила отказ в арбитражном суде в связи с тем, что «имеющегося у должника имущества недостаточно для осуществления расходов по делу о банкротстве». По данным ИАС Seldon, у этих двух компаний ООО «РЦНиК», ООО «Канцлер» все еще заблокированы расчетные счета, то есть долги по налогам не погашены.

Что делают предприниматели в таких случаях, особенно после публичного освещения подобной ситуации в СМИ? Либо гасят долги по налогам, либо будут стараться вести себя скромно, чтобы не привлекать лишнего внимания.

Но наша героиня, как и в случае с историей с водительскими правами, видимо, вновь поступила нестандартно. После нашей февральской публикации, на следующий месяц лизинговая компания ООО «РЕСО-Лизинг» сообщила в открытых источниках, что компания ООО «Гранд-Хауз», принадлежащая, по утверждению Рожиной, отцу Уваровой – Афанасию Уварову, зарегистрированная в 2020 году в селе Кытаанах-Кырдал Хангаласского района, приобрела в лизинг автомобиль Mercedes-Benz Gelendwagen АМG G 63, 2021 года выпуска, 585 лошадиных сил, VIN W1N4632761X402731, рыночная стоимость которого варьируется в зависимости от комплектации от 25 до 40 млн рублей.

И это при том, что за последние годы Уварова уже потратила не один миллион на покупку элитных авто: в апреле 2017 года — внедорожник Lexus 570, в конце следующего года — Lexus IS300, в сентябре 2019 года – еще один внедорожник Lexus 570, а в январе 2021 года — внедорожник Mercedes Benz GLE.

Вот такие странные дела творятся вокруг риэлтора Гульнары Уваровой, компании которой недавно пыталась безуспешно обанкротить налоговая инспекция республики…«

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