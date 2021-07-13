Резонанс: Ямочный ремонт по ул. Можайского был запланирован с 13 июля — СЭГХ

На этой неделе в социальных сетях и ряде республиканских интернет-ресурсов распространена информация с мобильным видео о том, что водитель автобуса самостоятельно проводит ямочный ремонт на улице Можайского.

Данную информацию прокомментировали в МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», который является ответственным за проведение ямочного ремонта на территории города Якутска.

Как сообщили в отделе контроля за внешним благоустройством МКУ «СЭГХ», ямочный ремонт улично-дорожной сети с использованием асфальтовой крошки на участке от улицы Пилотов до Маганского тракта был запланирован на 13 июля.

«По графику, в ночь с 12 по 13 июля, на данном участке отсыпано асфальтовая крошка объемом 20 кубометров на площади 54, 14 квадратных метров. Ранее, 5 июня, ямочный ремонт на улице Можайского от улицы Пилотов до Маганского тракта был произведен с использованием кильдямского песка с добавлением щебня», — подчеркнули в отделе контроля за внешним благоустройством, отмечая, что до 31 июля с использованием асфальтобетонной смеси будут приведены в нормативное состояние ямы, на участке от ул. Автострада 50 лет Октября до ул. Пилотов.

Отметим, в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» с августа 2021 года начнется реконструкция ул. Можайского на участке от ул. Пилотов до ул. Строда. На сегодня, по данному объекту ведется разработка проектно-сметной документации. Завершение реконструкции улицы Можайского планируется до 2023 года.