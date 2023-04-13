Резолюция знаковой для северян международной научной конференции

Двадцать дней назад, в конце марта 2023 года завершила работу международная научная конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, объединившая усилия международного экспертного сообщества. Форум исследователей криогенных процессов планеты осуществил концептуальное обобщение многолетнего опыта ученых по феномену многолетней мерзлоты – естественного, экологически чистого криогенного ресурса; создал импульс к формированию мировоззренческой позиции в отношении изучения, использования, сохранения и воспроизводства холодового ресурса Северо-востока Евразии; набросал символические и инструментальные границы таких идей как: «арктическая технологическая цивилизация», «развитие территории дыхания двух океанов»

В Резолюции конференции обозначена организационная роль АН РС(Я) в совместном проекте по созданию в Якутии системы мониторинга эмиссии климатически-активных газов и базы для развития климатических проектов – так называемый «карбоновый полигон». Простыми словами, международное сообщество беспокоит таящийся потенциал углеводородных газов, ответственных за потепление климата планеты. Скрытая в мерзлотных толщах его величина значительна для такого влияния. При растеплении и оттаивании многолетнемерзлых пород, вмерзшая в них древняя органика начнет разлагаться, осуществляя чувствительную для климата эмиссию газов.

По итогам конференции, среди поручений Академии наук РС (Я), в плане мероприятий обозначены — издание специальных выпусков журнала «Природные ресурсы Арктики и Субарктики», посвященного вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, к которому сообщество действительных членов нашей академии уже приступило, обрисовав на апрельском круглом столе в Академии наук Якутии проблемное поле междисциплинарных фундаментальных исследований феноменов природного холода.

Кроме того, Академии наук Якутии Резолюция обозначила проведение совместно с межрегиональным проектным офисом НОЦ «Север: территория опережающего развития» научной экспедиции «Дыхание двух океанов» на территории пяти дальневосточных регионов Российской Федерации в связи с 300-летием начала подготовки первой экспедиции Витуса Беринга. В рамках экспедиции наряду с изучением климатических изменений и состояния многолетней мерзлоты есть и социально-культурный блок исследования технико-экономических, социальных и культурных показателей указанных регионов-участников НОЦ «Север».

Напомним читателям, что 300 лет назад начался и к середине XVIII века завершился беспрецедентный этап пионерного морского научного исследования северного и восточного побережья территории Российской империи, очертившего арктические и восточные континентальные границы и обширную территорию суши овеянную дыханием Северного Ледовитого и Тихого океанов, что равнозначно великим географическим открытиям эпохи Нового времени. Заметим, термин “географическое открытие” отражает получение систмной научной информации в геополитических и экономических целях государства. Геостратегический вектор Петровской России обусловил возможность дальних морских путешествий по описанию мест, где «сошлася Америка с Азиею…» и лучших торговых путей в Северную Америку и Японию. Сегодня, в конце первой четверти XXI столетия возникли объективные условия стратегической значимости акватории Северного Ледовитого океана, прибрежных и континентальных территорий дыхания Северного и Тихого океанов.

Понимание исторических перспектив на новом витке развития государства должно формировать особый менталитет подрастающих поколений, задавая новые принципы хозяйстовования на Севере и в Арктике, рождающейся на наших глазах безопасной для природы “арктической технологической цивилизации” — драйвера развития России в XXI столетии.

В апреле прошлого года Владимир Путин заявил о необходимости уделять особое внимание проектам и планам, связанным с развитием Арктики, он высказался за активное привлечение к освоению арктической зоны РФ и внерегиональных государств. Повестка и регламент указанной конференции четко вписывается в посыл главы государства с позиции инструментальной значимости устойчивости природных и технических систем криолитозоны в условиях нынешнего изменения климата на арктических и субарктических территориях. Форум ученых обозначил поиск обоснованных практикоориентированных решений по адаптации экономики северо-восточного макрорегиона Российской Федерации к изменению климата. Подобные мероприятия становятся плацдармом для выстраивания долгосрочных стратегических задач государства, консолидирующих общество и придающих вектор развития территории “дыхания двух океанов” в решении вопросов повышения материального благосостояния и качества жизни, формирования «крио-эко-менталитета» через образовательную среду, реализацию личностного потенциала подрастающих поколений.

PS: Ниже предлагаем вашему вниманию полный текст Резолюции конференции, которая была утверждена Протоколом итогового рабочего совещания по подготовке и проведению указанной научно-практической конференции от 06 апреля 2023 года № 3-МК:

ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ

Международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, Якутск, 22-24 марта 2023 г.

22-24 марта 2023 года на площадках Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова и Института мерзлотоведения СО РАН им. П.И. Мельникова состоялась Международная конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. В работе конференции приняли участие 493 участника из них 347 делегатов в очном формате и 146 в заочном формате, видные государственные и научные деятели России, Казахстана, Китая, Монголии и США, руководители международных организаций, представители общественности, бизнеса и средств массовой информации, ведущие ученые и практики в области исследований климата и вечной мерзлоты, а также 400 студентов Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. В рамках конференции были проведены круглые столы на тему: «Актуальные проблемы криосферы: Взгляд молодых ученых», «Климатические изменения в Якутии: прогнозы и пути смягчения последствий», «Криолитозона урбанизированных и осваиваемых территорий», организована дискуссионная площадка Российско-Азиатского консорциума арктических исследований «Глобальная и локальная адаптация к изменению климата», научно-практическая конференция «Устойчивость природных и технических систем к изменению климата», пленарные заседания на тему: «Вечная мерзлота и вызовы глобальных климатических изменений», «Взаимодействие науки и бизнеса по сохранению вечной мерзлоты и адаптации к изменениям климата», выставка инновационных проектов научно-образовательных центров мирового уровня, открытая встреча с предпринимателями с «эко» — направленной деятельностью, а также конкурс молодежных научных «зеленых» проектов. Основной целью международной конференции являлся поиск практических и научно-обоснованных решений, направленных на адаптацию глобальной экономики к изменению климата и проблемам криосферы. В ходе конференции прошло обсуждение приоритетных климатических инициатив и проектов для арктических регионов России и мира, способствующие адаптации общества и экономики к изменениям климата. Отмечены экологические риски, возникающие в современных условиях. Намечены точки соприкосновения и сотрудничества для своевременного реагирования на климатические угрозы нынешнего столетия и обеспечения углеродной нейтральности России к 2060 году при устойчивом росте экономики, определенной «Стратегий социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковым газов». Обобщен опыт экологических исследований северных территорий России по оценке воздействия техногенеза на природные экосистемы. Рассмотрены наиболее актуальные проблемы изучения состояния криолитозоны, истории формирования и развития мерзлых толщ. Затронуты вопросы освоения северных территорий, строительства и эксплуатации инженерных сооружений в условиях меняющегося климата. Дана оценка реакции криолитозоны на изменение климата. 23 марта т.г. было подписано пятистороннее Соглашение о сотрудничестве по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, между Федеральной службой России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральным государственным бюджетным учреждением «Сибирское отделение Российской академии наук», Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», Государственным бюджетным учреждением «Академия наук Республики Саха (Якутия)» и Правительством Республики Саха (Якутия).

Участники международной конференции ОТМЕТИЛИ:

· Арктика в наибольшей степени страдает от последствий изменения климата. В последние десятилетия в Арктической зоне повышение температуры воздуха происходит интенсивнее, чем в остальной части планеты. По данным Росгидромета потепление в Арктике прогнозируется превосходящим глобальное более чем 2.5 раза. На территории Республики Саха (Якутия) по данным климатического моделирования, рост среднегодовой температуры воздуха относительно современной составит может составить от 1.8 до 2.1°С к 2050 г., от 2.9 до 7.4°С к 2100 г. Учёт наблюдаемых и прогнозируемых изменений климата, и природной среды в целом, необходим при планировании хозяйственной деятельности и жизнеобеспечении северных народов.

· Криогенная толща в Арктике содержит вдвое больше органического углерода, чем современная атмосфера, и активно вовлекается в биогеохимические циклы по мере увеличения глубины сезонного протаивания, повышающий доступность почвенных запасов углерода, активизации микробной продукции климатически-активных газов. Криогенные процессы приводят к вертикальной дифференциации рельефа и также определяют направление изменения суммарных потоков климатически-активных газов в нарушенных ландшафтах.

· Северные территории выполняют важную средообразующую функцию в биосфере. Вместе с тем, бореальные леса региона являются значимым поглотителем углекислого газа. Их потеря приводит к изменению углеродного баланса и смене статуса территорий с поглотителя на эмитента. В высоких широтах относительно простая структура растительных сообществ, их малое видовое богатство определяют высокую чувствительность северных экосистем к воздействиям изменения климата. Нарушение естественной растительности приводит к потере динамического равновесия арктических экосистем, их дестабилизации и необратимым преобразованиям. Так, тундровые ландшафты в настоящее время относятся к исчезающим.

· На арктических и субарктических территориях в естественных экосистемах сформированы и функционируют почвы, имеющие особый состав, свойства, режим и морфологическое строение. В результате техногенного воздействия почвы быстро переходят в разряд антропогенно-преобразованных, а степень преобразования оказывает влияние на функционирование экосистем освоенных территорий. Арктическая биота характеризуется низкой устойчивостью популяций к внешним воздействиям. Интенсификация отраслей горнодобывающей промышленности зачастую ведет к частичной деградации популяции млекопитающих. Изменение климата и техногенное воздействие влияют на видовой состав ихтиофауны, провоцируют изменения на организменном и популяционном уровнях, способствуют процессу трансформации ихтиофауны арктических рек.

· Природные ресурсы арктических территорий – важный компонент национальных интересов России, а арктические ресурсы являются приоритетными в национальной экономике Российской Федерации. Успешное управление климатическими рисками состоит в эффективном применении стратегий адаптации к прогнозируемым изменениям и смягчения, направленных на уменьшение выбросов климатически-активных газов и минимизацию климатических эффектов. Процесс управления климатическими рисками уже в ближайшем будущем потребует конкретных действий от органов публичной власти, государственных и частных структур и производств.

· Отрицательные последствия изменения климата проявляются сейчас и будут усиливаться в будущем. Увеличение глубины сезонного протаивания горных пород, изменение теплового состояния пород, оказывающее влияние на их свойства, активизация криогенных процессов и последующее нарушение земной поверхности ведут к изменениям природной среды и снижают устойчивость инженерных сооружений. Возрастают риски техногенных аварий, связанных с разрушением производственных и жилых зданий и линейных сооружений, включая нефте- и газопроводы. Растепление и оттаивание многолетнемерзлых пород на площадках размещения отвалов горнопромышленных производств способствует интенсивной миграции продуктов выветривания отвалов, в первую очередь – тяжелых металлов, опасных для человека и окружающей среды.

· Интенсивное ресурсоизвлечение и глобальные климатические изменения в совокупности приводят к трансформации всех составляющих природных экосистем. Сочетание этих двух факторов способно принципиально изменить облик арктических и субарктических территорий, привести к потере уникальных природных систем, вызвать проблемы в хозяйственном использовании северных регионов России. Крупномасштабные промышленные проекты представляют собой потенциальные экологические угрозы и вызовы для окружающей природной среды Севера и обитающих в ней коренных народов. Дальнейшее освоение природных ресурсов Арктики и субарктических районов без опережающих комплексных исследований и научного сопровождения может привести к необратимым негативным процессам, социально-экономическим противоречиям, ухудшению условий жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера.

· Глобальные и региональные климатические процессы создают необходимость регулярного наблюдения за состоянием фоновых экосистем северных регионов, включая их тепловое состояние, состояние почв и растительности, гидрологический режим.

· Современные изменения климата приобрели интенсивность и направленность, угрожающие государствам, обществу и каждому человеку. Необходимо выработать общемировые и национальные политики снижения антропогенной эмиссии климатически-активных газов, национальных и региональных мер адаптации к происходящим и прогнозируемым изменениям. Распоряжения Правительства РФ определяют общегосударственный план мероприятий по адаптации к изменениям климата и создают канву для аналогичного регионального планирования. В 2018 году принят региональный закон «Об охране вечной мерзлоты в Республике Саха (Якутия)», устанавливает правовые основы регулирования отношений в области охраны многолетнемерзлых горных пород в целях их сохранения. Политика декарбонизации экономики получила развитие в создании федеральной сети карбоновых полигонов и пилотного проекта на территории Сахалинской области, которая планируется первой в РФ к 2025 году достигнет углеродной нейтральности. На базе наблюдательной сети Росгидромета создается сеть мониторинга температуры горных пород, аналогичные и более широкие комплексные исследования проводятся институтами Российской академии наук и российскими университетами в различных регионах страны.

· Несвоевременно и не в достаточной степени проводится рекультивация нарушенных земель недропользователями в Арктической зоне, негативное воздействие может влиять также на подземные воды и водоемы, из которых происходит забор воды для населения. Это отрицательно сказывается на растительности и в целом на экосистеме. Необходимо обеспечивать восстановление лесов в границах субъектов РФ, на территории которых ведется хозяйственная деятельность.

· Климат на Земле в целом, и в Арктике в частности, определяется геокосмофизическими факторами (воздействием Солнца, ближнего и дальнего космоса, космическим излучением). Значит при рассмотрении климатических изменений необходимо учитывать эти факторы, проводить мониторинг за их изменениями с привлечением методов дистанционного зондирования Земли

· Необходимо развивать на федеральном уровне межведомственную систему мониторинга вечной (многолетней) мерзлоты в Российской Федерации учитывая наблюдаемое и прогнозируемое изменение климата и реакцию криолитозоны. Основой системы должны быть фоновый и геотехнический мониторинг, федеральный и региональные центры сбора, систематизации, прогноза состояния криолитозоны и принятия оперативных решений по адаптации экономики (Архангельск, Салехард, Тюмень, Норильск, Якутск, Магадан, Чита).

· Предложенную Федеральной службой России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) систему мониторинга вечной (многолетней) мерзлоты считать начальным этапом в создании и организации Системы государственного мониторинга вечной (многолетней) мерзлоты.

· Многолетняя мерзлота – естественный, экологически чистый, безопасный криогенный ресурс, обладающий региональной спецификой. Технологии по подземному хранению (в криохранилищах) семян, жидких углеводородов, продуктов питания, производственные помещения с использованием хладосберегающих систем необходимо использовать при освоении северных территорий.

· Наличие в Республике Саха (Якутия) академического (Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН) и отраслевого (АО «ЯкутПНИИС») институтов, имеющих компетенции в изучении вечной мерзлоты и разработки геотехнических систем; наличия опыта в организации и проведении полноценного геотехнического мониторинга таких крупных и сложных технических систем, как магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ПАО АК «Транснефть»), магистральный газопровод «Сила Сибири», Чаяндинское НГКМ (ПАО «Газпром»), позволит создать действующую систему контроля, прогноза и регулирования состояния вечной мерзлоты.

· В Жилищном кодексе РФ не прописано прямо о том, что существует необходимость наблюдений за осадками зданий, указано что необходимо следить за признаками неравномерных осадок здания, чем пользуются недобросовестные эксплуатирующие организации, указывающие в актах сезонного осмотра зданий, что признаки неравномерных осадок отсутствуют.

В результате активного обсуждения на пленарных заседаниях, круглых столах и дискуссионных площадках вопросов, связанных с тематикой конференции 22-24 марта 2023 года в г. Якутске, участники пришли к следующим РЕКОМЕНДАЦИЯМ:

1. В рамках Соглашения о сотрудничестве по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты организовывать и проводить раз в два года Международную конференцию по вопросам климатических изменений и реакции вечной мерзлоты по следующим направлениям:

· Климатическая система Арктики, особенности атмосферной циркуляции, региональный климатический реанализ и сценарный прогноз климатических изменений;

· Социально-экономические последствия климатических изменений и планирование мероприятий по адаптации к изменениям и снижению их интенсивности (декарбонизация);

· Устойчивость природных систем криолитозоны к изменениям климата. Ледники и подземные льды и их влияние на водные ресурсы;

· Континентальная, береговая и субаквальная криолитозона. Состояние, динамика и прогноз;

· Криогенные процессы и подземные воды криолитозоны. Региональные особенности развития и влияния на состояние природно-технических систем;

· Новые методы и технологии зондирования для определения особенностей залегания и состояния криогенных толщ;

· Устойчивость инженерных сооружений на Севере. Строительство объектов повышенной опасности в криолитозоне;

· Оценка современного состояния арктических и субарктических экосистем Российской Федерации, разработка мер по минимизации негативных последствий техногенного воздействия на природную среду на фоне меняющегося климата;

· Повышение образовательного и научного потенциала в области арктических экологических исследований, распространение экологических знаний среди местного населения и производственного персонала (менеджмента) компаний-природопользователей, работающих на арктических территориях.

· Мониторинг криолитозоны в природно – технических системах Арктики и субарктики. Анализ существующей режимной наблюдательной сети, возможности и перспективы её расширения и модернизации, анализ и систематизация данных.

2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации:

· совместно с Российской академией наук разработать и создать карты районирования устойчивости природно-технических систем криолитозоны к изменениям климата и антропогенным воздействиям.

· в приоритетном порядке регистрировать в Государственном реестре объекты накопленного вреда окружающей среде, расположенные в пределах Арктической зоны.

· для реализации инфраструктурного проекта в северных регионах создать «Испытательный полигон НОЦ «Север: территория устойчивого развития» в Республике Саха (Якутия), как часть – межрегиональной сети прикладных арктических научных исследований. Для ускоренного трансфера научных разработок в реальный сектор экономики, привлечь к проекту Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также ведущие государственные корпорации и компании.

· совместно с субъектами РФ, компаниями, работающими в регионах РФ, разработать механизмы поддержки, направленные на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских разработок в части применения криогенного ресурса для обеспечения жизнедеятельности Арктической зоны и северных регионов Российской Федерации.

· поручить Министерству науки и высшего образования РФ совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в течение 2023 года разработать программу и дорожную карту осуществления системы геотехнического мониторинга РФ и комплексной системы Государственного мониторинга вечной (многолетней) мерзлоты РФ, являющейся опорным звеном в обеспечении экологической безопасности и устойчивости инженерных систем и северных регионов.

3. Рекомендовать Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

· актуализировать и разработать новые своды правил и строительных норм для криолитозоны; с учетом мнений проектных институтов и научных организаций, занимающихся мерзлотоведением и строительством в северных условиях. На федеральном уровне разработать: контрольные параметры и допустимые показатели грунтов основания, обеспечивающие устойчивость в инженерных сооружений в процессе строительства и эксплуатации; простые и точные методы прогнозирования развития геокриологической обстановки, для классифицирования негативных факторов и разработки мероприятий по снижению их негативного воздействия; своды и правила, регламентирующие выполнение геотехнического мониторинга, сделать обязательным.

· принять подзаконные акты, внесение соответствующих изменений в КоАП РФ для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушение в области рационального использования вечной мерзлоты т.к. отсутствие наказания приводит к безответственному отношению собственников зданий и сооружений к состоянию грунтового основания зданий и сооружений.

· внести изменения в Жилищный кодекс РФ – включить в состав общего имущества жильцов МКД, сезонно-охлаждающие устройства, температурные трубки, и прочие инженерные мероприятия, обеспечивающие устойчивость капитальных зданий.

· организовать на федеральном уровне Государственный мерзлотный надзор. Надзор за состоянием многолетнемерзлых грунтов основания не входит в полномочия государственных строительного надзора, жилищного надзора, экологического надзора, надзора за недрами и в прочие виды надзора, в связи с чем состояние вечномерзлых грунтов основания не контролируется, несмотря на то, что 65% территории РФ занимает мерзлота.

4. Рекомендовать Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации совместно с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики разработать и принять федеральный закон «О рациональном использовании и сохранении вечной мерзлоты», опираясь на опыт регионов Арктической зоны, что позволит обеспечить экологическую стабильность и устойчивое развитие регионов Арктической зоны РФ.

5. Рекомендовать Министерству энергетики Российской Федерации определить Республику Саха (Якутия) в качестве пилотного региона для создания региональной системы мониторинга состояния многолетнемёрзлых грунтов на объектах топливно-энергетического комплекса.

6. Федеральной службе России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и подведомственным организациям разработать и внедрить региональную климатическую модель Арктической зоны с целью создания локальных сценарных прогнозов климатической динамики данной территории с высоким пространственным разрешением.

7. Рекомендовать Академии наук Республики Саха (Якутия):

· совместно с Правительством Республики Саха (Якутия), Северо-Восточным федеральным университетом им. М.К. Аммосова на основе взаимодействия региональных органов исполнительной власти, научно-образовательных учреждений и федерального экспертного центра по научно-методическому сопровождению создания и функционирования карбоновых полигонов на территории Российской Федерации создать на территории Республики Саха (Якутия) региональную систему мониторинга эмиссии климатически-активных газов и базу для развития климатических проектов – карбоновый полигон.

· совместно с межрегиональным проектным офисом НОЦ «Север: территория опережающего развития» организовать проведение научной экспедиции «Дыхание двух океанов» на территории 5 регионов Северо-востока Российской Федерации в 2023-2025 г.г. в связи с 300-летием первой экспедиции Витуса Беринга. В рамках экспедиции наряду с изучением климатических изменений, состоянием многолетней (вечной) мерзлоты, влиянием потепления на флору и фауну этих регионов включить вопросы экономических, социокультурных, технологических особенностей регионов с привлечением индустриальных партнеров.

8. С целью координации и консолидации сообщества криологов Российской Федерации создать некоммерческую организацию «Ассоциация криологов России» с штаб-квартирой (офисом) в г. Якутске. Для координации деятельности криологов России и международного сообщества под эгидой Правительства Республики Саха (Якутия) и Ассоциации криологов России проводить раз в 4 года Международную конференцию по криологии Земли в г. Якутске.

9. Ввести дополнительное регулирование размещения отходов в мерзлотных ландшафтах для предотвращения загрязнений мерзлотных почв и водных объектов, учесть такое регулирование в территориальных схемах обращения с отходами в регионах Арктической зоны Российской Федерации.

10. Обеспечить необходимость учета воздействия изменений климата на этнологическую среду коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в том числе, проведение научных исследований по изменению ресурсов традиционной хозяйственной деятельности (оленьих пастбищ, промысловых и рыбных ресурсов, дикоросов) через выработку научно-обоснованные рекомендации по поддержке традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

11. Организовать на федеральном уровне «Центр сбора и систематизации инженерно-геологических изысканий и геотехническому мониторингу» с целью консолидации результатов замеров температур грунтов основания и прочих мероприятий по геотехническому мониторингу с внесением в общую трехмерную базу данных на основе отечественных GIS технологий. Это позволит повысить качество, проектирования объектов капитального строительства, сократит риски срыва сроков ввода объектов из-за недоизученности инженерно-геологической обстановки, а также позволит обоснованно выполнять анализ и прогноз изменения состояния инженерно-геокреологических условий.