Пятерка лидеров по вакцинации в Якутии на 13 декабря

По данным на 13 декабря 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 70,06% взрослых жителей, в городе Якутске — 73,76 %.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Момский, Нижнеколымский, Верхнеколымский, и Среднеколымский районы. В пятерке отстающих – Верхневилюйский, Мирнинский, Олекминский, Намский и Чурапчинский районы.

1. Аллаиховский район — 92,25

2. Момский район — 90,68

3. Нижнеколымский район — 89,06

4. Верхнеколымский район — 88,38

5. Среднеколымский район — 88,10

6. Жиганский район — 83,53

7. Абыйский район — 82,49

8. Ленский район — 80,08

9. Оленекский район — 77,41

10. Алданский район — 76,01

11. Оймяконский район — 75,78

12. Усть-Янский район — 75,16

13. Нюрбинский район — 74,06

14. Якутск— 73,76

15. Усть-Майский район — 73,26

16. Верхоянский район — 71,74

17. Анабарский район — 71,67

18. Томпонский район — 70,20

19. Вилюйский район — 70,18

20. Хангаласский район — 69,77

21. Булунский район — 69,44

22. Эвено-Бытантайский район — 68,76

23. Таттинский район — 68,63

24. Мегино-Кангаласский район — 67,56

25. Сунтарский район — 66,39

26. Горный район — 65,22

27. Кобяйский район — 64,39

28. Усть-Алданский район — 64,33

29. Нерюнгринский район — 62,98

30. Амгинский район — 61,85

31. Верхневилюйский район — 61,54

32. Мирнинский район — 61,33

33. Олекминский район — 61,00

34. Намский район — 59,87

35. Чурапчинский район — 55,44.