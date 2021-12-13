13.12.2021
18:49
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Коронавирус

Пятерка лидеров по вакцинации в Якутии на 13 декабря

По данным на 13 декабря 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 70,06% взрослых жителей, в городе Якутске — 73,76 %.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Момский, Нижнеколымский, Верхнеколымский, и Среднеколымский районы. В пятерке отстающих – Верхневилюйский, Мирнинский, Олекминский, Намский и Чурапчинский районы.

1.         Аллаиховский район — 92,25

2.         Момский район — 90,68

3.         Нижнеколымский район — 89,06

4.         Верхнеколымский район — 88,38

5.         Среднеколымский район — 88,10

6.         Жиганский район — 83,53

7.         Абыйский район — 82,49

8.         Ленский район — 80,08

9.         Оленекский район — 77,41

10.       Алданский район — 76,01

11.       Оймяконский район — 75,78

12.       Усть-Янский район — 75,16

13.       Нюрбинский район — 74,06

14.       Якутск— 73,76

15.       Усть-Майский район — 73,26

16.       Верхоянский район — 71,74

17.       Анабарский район — 71,67

18.       Томпонский район — 70,20

19.       Вилюйский район — 70,18

20.       Хангаласский район — 69,77

21.       Булунский район — 69,44

22.       Эвено-Бытантайский район — 68,76

23.       Таттинский район — 68,63

24.       Мегино-Кангаласский район — 67,56

25.       Сунтарский район — 66,39

26.       Горный район — 65,22

27.       Кобяйский район — 64,39

28.       Усть-Алданский район — 64,33

29.       Нерюнгринский район — 62,98

30.       Амгинский район — 61,85

31.       Верхневилюйский район — 61,54

32.       Мирнинский район — 61,33

33.       Олекминский район — 61,00

34.       Намский район — 59,87

35.       Чурапчинский район — 55,44.

Фото: Мария Васильева
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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