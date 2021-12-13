Пятерка лидеров по вакцинации в Якутии на 13 декабря
По данным на 13 декабря 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 70,06% взрослых жителей, в городе Якутске — 73,76 %.
Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Момский, Нижнеколымский, Верхнеколымский, и Среднеколымский районы. В пятерке отстающих – Верхневилюйский, Мирнинский, Олекминский, Намский и Чурапчинский районы.
1. Аллаиховский район — 92,25
2. Момский район — 90,68
3. Нижнеколымский район — 89,06
4. Верхнеколымский район — 88,38
5. Среднеколымский район — 88,10
6. Жиганский район — 83,53
7. Абыйский район — 82,49
8. Ленский район — 80,08
9. Оленекский район — 77,41
10. Алданский район — 76,01
11. Оймяконский район — 75,78
12. Усть-Янский район — 75,16
13. Нюрбинский район — 74,06
14. Якутск— 73,76
15. Усть-Майский район — 73,26
16. Верхоянский район — 71,74
17. Анабарский район — 71,67
18. Томпонский район — 70,20
19. Вилюйский район — 70,18
20. Хангаласский район — 69,77
21. Булунский район — 69,44
22. Эвено-Бытантайский район — 68,76
23. Таттинский район — 68,63
24. Мегино-Кангаласский район — 67,56
25. Сунтарский район — 66,39
26. Горный район — 65,22
27. Кобяйский район — 64,39
28. Усть-Алданский район — 64,33
29. Нерюнгринский район — 62,98
30. Амгинский район — 61,85
31. Верхневилюйский район — 61,54
32. Мирнинский район — 61,33
33. Олекминский район — 61,00
34. Намский район — 59,87
35. Чурапчинский район — 55,44.
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