Проверьте свой адрес в списке отключений

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в четверг, 13 октября (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00 – 17.00 – ул. Луговая, 48 — 65, Сергеляхское поле, СОТ «Юнат», «Птицевод», ул. Чернышевского, 100 — 106/3, ул. Момская, 30, ул. Воинская, 19, ул. Широких-Полянского, 1 — 15, ул. Лермонтова, 152/1, 156/1, Хатын-Юряхское шоссе 7км; 09.30 – 12.00 – ул. Ярославского, 24 – 34; 13.00 – 17.00 — Хатын-Юряхское шоссе 6 — 9км; 13.30 – 17.00 – ул. Пояркова, 8, 10, 12, ул. П. Алексеева, 8, 8/1, 8/2, ул. Лермонтова, 31/1, 31/2, 31/5. ЯТЭЦ — отключение горячего водоснабжения: 09.00 – 16.00 – ул. Можайского, 2/3, 2/4; 09.00 – 17.00- ул. Чернышевского, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/2, 16, 16/1, ул. Ярославского, 7, 9, 11, 13, 13/1, 13/2, 13а, 5/1, 5/1в, 7/1, 15, 15/1, 15/2, 17, 19, 19/2, 21, ул. Аммосова, 4, 4/1, 4/2, 6, 6а, 6/1, 6/2. — отключение холодного водоснабжения: 09.00 – 15.00 – ул. Ф. Кона, 1/3, 32/1,71, 73/1, 77, ул. Ногина, 10/2, 12, 14, 14/1, 16, 18, 18а, 22, 29, 31, 33, 37, ул. Котенко, 34, 37, ул. Стадухина, 81к5. — отключение теплоснабжения: 09.00 – 12.00 – ул. Ярославского, 7/1; 09.00 – 15.00 – ул. Ф. Кона, 1/3, 32/1,71, 73/1, 77, ул. Ногина, 10/2, 12, 14, 14/1, 16, 18, 18а, 22, 29, 31, 33, 37, ул. Котенко, 34, 37, ул. Стадухина, 81к5; 10.00 – 15.00 – ул. К. Цеткин, 2/1, ул. Халтурина, 21/1, 21. АО «Теплоэнергия» — отключение теплоснабжения: 10.00 – 12.00 — ул. К. Валюжанича, 2/1,2/2,11, ул. Октябрьская, 11, 15, 16, 18, 20, 21, ул. Строда, 10/3а, ул. Березовая, 11 (Якутская городская больница), 11/2, переулок Березовый 2, ул. О. Кошевого, 21, 27/2, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34 (д/с №61 «Тропинка») 34/1, 37/1; 10.00 – 16.00 – ул. Мелиораторов, 9. — отключение холодного водоснабжения: 10.00 – 12.00 — п. Газовиков 1-86 с дробями, ул. Газовиков, 2, 4, 6, 8, 13, 14, 16, 17, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 19Б. — отключение горячего водоснабжения: 10.00 – 12.00 — п. Газовиков 1-86 с дробями, ул. Газовиков, 2, 4, 6, 8, 13, 14, 16, 17, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 19Б. УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 08.30 – 14.00 — СОТ «Птицевод».

Фото: yakutskcity.ru Источник: yakutskcity.ru

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