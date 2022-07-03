Представительство Ассоциации АЯМ вносит свой вклад в развитие транспортного комплекса республики

Несомненно, что каждая служба большого разветвленного многопрофильного предприятия ООО «Ассоциация строителей АЯМ» выполняет свою специфичную нагрузку в том виде деятельности, к которой она относится. Не исключение и представительство предприятия в городе Якутске. Оно было создано практически с основания Ассоциации, т.е. около 30 лет назад. Основные функции работников представительства заключаются в консультировании Заказчиков по услугам и тарифам переработки и доставки грузов на станциях Алдан, Томмот и Нижний Бестях, а так же по услугам паромной переправы через реку Лена по маршруту город Якутск – Нижний Бестях. Специалисты представительства: ДИННЕР Людмила Виссарионовна, работает более 24 лет в организации, и УСТИНОВА Евгения Васильевна, стаж на предприятии 3 года. По сравнению с Людмилой Диннер, новичок, но уже четко знающая тонкости работы, занимаются оформлением договоров, взаимодействием и сопровождением груза до места назначения, оформлением всех необходимых финансовых документов, отслеживанием своевременной оплаты счетов, проведением сверки взаимозачетов и работой с дебиторской задолженностью. На постоянной основе ведут документооборот через офис в г. Якутске, специалисты сотрудничают со всеми отделами головного предприятии в г. Алдане и с грузовыми дворами станций Алдан, Томмот и Нижний Бестях.

Одним из важных направлений деятельности «Ассоциации АЯМ» является речной флот, который, кстати, в первое воскресенье июля отмечает свой профессиональный праздник. Его по праву будут отмечать и работники Ассоциации, связанные с перевозками пассажиров и грузов на реке Лена. У истоков создания этого подразделения стоял и долгое время руководил им заместитель исполнительного директора Ассоциации Владимир Иванович ФРОЛОВ, именно он причастен к его планомерному развитию. В настоящее время в ООО «Ассоциация строителей АЯМ» действуют 5 единиц большегрузных судов, 7 единиц – малой грузоподъемности, 2 единицы пассажирских судов и 16 маломерных судов. Руководят этим важным направлением капитан-наставник КОЗЛОВ Владимир Витальевич — начинал работать капитаном парома «Строитель АЯМа» в 2002 году, и механик-наставник НОВИКОВ Геннадий Владимирович — работает в организации с 2001 года, начинал трудовую деятельность мотористом парома «Строитель АЯМа». На сегодняшний день на флоте работает более 60 сотрудников, это большой коллектив, ведь водный транспорт является важной частью многопрофильной Ассоциации. Географическое положение нашей республики таково, что столица Якутск оторвана от Южной Якутии многоводной судоходной Леной. И речфлот является стратегической отраслью, от которой напрямую зависит развитие региона и экономики республики в целом.

Часть такой заботы и взял на себя коллектив Ассоциации, чтобы в навигацию совместными усилиями наземных служб и слаженными действиями речников-профессионалов ускорить бесперебойную доставку людей и грузов, гарантируя безопасность. И этот труд не остается незамеченным. О чем в преддверие праздника свидетельствуют благодарности, в том числе от правительства Республики Саха (Якутия) за подписью первого заместителя председателя правительства Д.Д. САДОВНИКОВА, где выражается личная благодарность за значительный вклад коллектива Ассоциации в развитие транспортного комплекса республики.

Ко всем поздравлениям в этот праздничный день присоединяются все работники Ассоциации. Здоровья, счастья, успехов и семь футов под килем желают своим уважаемым коллегам!