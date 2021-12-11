11.12.2021
13:56
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Судебная хроника

Предостережения прокуратуры способствовали открытию двух библиотек в Якутии

Органами прокуратуры республики продолжается надзорное сопровождение реализации национальных проектов. 

Так, на постоянном контроле прокуроров находилось проведение своевременных работ, освоение выделенных средств на модернизацию Телейской библиотеки в Чурапчинском районе и библиотеки Нерюктяйского наслега в Мегино-Кангаласском районе. 

Денежные средства на модернизацию библиотек выделены в размере 5 млн рублей каждой в рамках реализации национального проекта «Культура» со сроком выполнения работ до 10 и 15.12.2021. 

При этом, в частности прокурором Чурапчинского района установлены факты отставания подрядчиками от плана-графика работ, несвоевременного освоения денежных средств для оплаты проведенных работ, что явилось основанием для объявления предостережений о недопустимости нарушений закона и.о. главы района и руководителю библиотечной системы района. 

10.12.2021 состоялось торжественное открытие обеих модернизированных библиотек. В них оборудовано современное библиотечное пространство, установлено сенсорное оборудование, поставлена необходимая мебель, техника и книги. 

Работа по надзору за исполнением законодательства при реализации национальных проектов продолжается.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Якутии
Источник: Пресс-служба прокуратуры Якутии
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