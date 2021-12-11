Предостережения прокуратуры способствовали открытию двух библиотек в Якутии

Органами прокуратуры республики продолжается надзорное сопровождение реализации национальных проектов.

Так, на постоянном контроле прокуроров находилось проведение своевременных работ, освоение выделенных средств на модернизацию Телейской библиотеки в Чурапчинском районе и библиотеки Нерюктяйского наслега в Мегино-Кангаласском районе.

Денежные средства на модернизацию библиотек выделены в размере 5 млн рублей каждой в рамках реализации национального проекта «Культура» со сроком выполнения работ до 10 и 15.12.2021.

При этом, в частности прокурором Чурапчинского района установлены факты отставания подрядчиками от плана-графика работ, несвоевременного освоения денежных средств для оплаты проведенных работ, что явилось основанием для объявления предостережений о недопустимости нарушений закона и.о. главы района и руководителю библиотечной системы района.

10.12.2021 состоялось торжественное открытие обеих модернизированных библиотек. В них оборудовано современное библиотечное пространство, установлено сенсорное оборудование, поставлена необходимая мебель, техника и книги.

Работа по надзору за исполнением законодательства при реализации национальных проектов продолжается.