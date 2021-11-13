Поразительно! Якутский художник пророчествовала введение QR-кодов

Якутский художник Тереза Пачеко-Чавес считает, что еще два года назад, в 2019 году, сделала в своих работах пророчество нынешнего состояния общества. На центральном полотне триптиха «Война и Мир» она изобразила QR-код на фоне взрыва и множества умерших ликов людей.

Художник на своей странице в Фейсбуке пишет еще об одном пророчестве: » Камлающий шаман — мой дед в роли по произведению П.Ойунского » Красный шаман»(на картине изображён полицейский захват и потому некоторые связывали это с А.Габышевым, но мой сюжет был написан за полгода до событий с современным шаманом). И лишь эта левая часть -«Война» размещена в галерее с декабря 2019г.»Мир» — правая часть триптиха излагает моё видение нового мирного времени для избранных. На переднем плане — росток жизни, в атомах изображены выращиваемые эмбрионы людей».

Фантастические способности Пачеко-Чавес подписчики подтвердили в комментариях. Известный искусствовед Зинаида Иванова-Унарова написала, что «именно люди искусства и писатели фантасты творят будущее интуитивно». Некоторые просят Терезу написать «теперь что-то позитивное и жизнеутверждающее! О том, как все люди едины и свободны! И тоже сбудется!».