Помогите найти! Пропал человек!!!

Пропал человек!!!

Просим помочь найти нашего друга, сына, брата Дьулуса! Пожалуйста, просим максимально сделать репост.

Вышел из дома 11 сентября ориентировочно в 20:00. В последний раз видели 11 сентября 2022 года в 20:20 на паромной переправе Даркылаах Якутск — Нижний Бестях. В 22:30 сел на паром Нижний Бестях — Якутск. Дьулус придерживается ЗОЖ. Всегда держал связь с родными, друзьями, никогда раньше не пропадал.

ФИО: Тиит Дьулус Талбан Уола, 1995 года рождения. Был одет в чёрную куртку, чёрные брюки с белыми полосками, чёрная шапка. Рост 190 см, среднего телосложения, с бородой, носит очки. Может называться Лёва, предположительно частично потерял память. Важна любая информация!

Просим лиц, видевших или узнавших сообщить по номерам:

+79963166238

+79142787424

+79991730456

+79148280764

+79969146789

Ещё раз просим сделать репост, каждый репост поможет нам в поисках нашего Дьулуса

Как сообщил тгк Якутск Вечерний, пропавший Дьулус — сын общественницы Сулустааны Мыраан. Об этом она сообщила «ЯВ».

