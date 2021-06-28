Получивший кредит обманом заработал срок

Прокуратура Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что в феврале 2020 г. 39-летний местный житель, не имея постоянного места работы и стабильного дохода с целью незаконного получения заемных средств для приобретения мобильного телефона Apple iPhone при заполнении документов на оформление потребительского кредита указал заведомо недостоверные сведения о наличии постоянного места работы и размере заработка. В результате кредитной организацией предоставлен потребительский заем на сумму свыше 50 000 рублей, за счет которых приобретен телефон.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил мужчину к ограничению свободы сроком на 1 год с установлением соответствующих ограничений.

Приговор вступил в законную силу.