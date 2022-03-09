Погиб поэт! Якутия прощается с блистательным поэтом, прозаиком, критиком

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Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) выражает соболезнования по поводу смерти поэта, прозаика, литературного критика, переводчика, члена Союза писателей и Союза журналистов России, заслуженного работника культуры и отличника печати Республики Саха (Якутия), лауреата литературной премии «Алаш» Республики Казахстан, лауреата Государственной премии РС (Я) им. П.А. Ойунского, Почетного гражданина Таттинского, Намского улусов, почетного академика Академии духовности Республики Саха (Якутия).

Винокурова Николая Егоровича — Урсун

Жене Евдокие Федоровне, дочери Яне Николаевне, сыну Мандару Николаевичу, внукам и правнукам, коллективу Литературного музея им. П.А. Ойунского и Союзу писателей Якутии.

Винокуров Николай Егорович-Урсун (13.04.1945–05.03.2022) – поэт, прозаик, литературный критик, переводчик, наш наставник, учитель и друг 5 марта ушел из жизни. Он был членом Союза писателей и Союза журналистов России, заслуженным работником культуры и отличником печати РС (Я), лауреатом литературной премии «Алаш» Республики Казахстан, лауреатом Государственной премии РС (Я) им. П.А. Ойунского, Почетным гражданином Таттинского, Намского улусов и Алданского наслега. Долгое время работал заведующим отделом журнала «Хотугу сулус», директором Бюро пропаганды художественной литературы, старшим корреспондентом газеты «Кыым», редактором, старшим редактором, главным редактором Национального книжного издательства «Бичик», заведующим отделом прозы и ответственным секретарем журнала «Чолбон». С 1998 года был заместителем председателя правления Союза писателей Якутии, в 2005-2015 гг. – главным редактором журнала «Чолбон». С 2016 стал заведующим научно-просветительским отделом ГБУ РС(Я) «Якутский государственный литературный музей им. П.А. Ойунского». В 2020 г. были изданы сборники О. Сулейменова, О. Султанова на русском и якутском языках с его переводами.