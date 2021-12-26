Почему в Старом Якутске вешали фонарь над воротами?

Как праздновали новогодние праздники в Старом Якутске? Познавательный пост находим у @nb_sakha.

Якутский историк, краевед Григорий Андреевич Попов описывает: «Весело справлял Якутск годовые православные праздники. С 21 декабря по 5 января (по ст.стилю) устраивались святки со своеобразным времяповождением. На святках город «маскировался» (от слово «маскарад).

Хозяева приглашали гостей на «маски». Над воротами вывешивали фонарь — знак, что дом этот принимает «масок». Фонарь давал право заезжать всем «маскам», знакомым и незнакомым. Рядятся во всевозможные костюмы, забирают музыкантов и разъезжают всю ночь по «фонарям». Здесь обильное угощение, «маски» танцуют и едут дальше. Хозяева и не знают, кто у них был. Иной забулдыга, выворотив тулуп и намазав физиономию сажей, превращается в «маску», что дает ему право свободно заходить на «фонари» и вволю угощаться.

После 1905 года постепенно стал выводиться этот обычай приема «масок» по частным домам и взамен этого широко были открыты двери для маскарадов в клубе приказчиков и Благородном собрании».

Праздники стали устраиваться общественностью города: разнообразные танцевальные, маскарадные вечера в клубе Общества взаимопомощи приказчиков, благотворительные елки для детей, киносеансы в здании Областного музея и библиотеки.

В интернет — библиотеке «Пушкинки» можно прочитать якутские периодические издания с XIX по XX вв. и узнать много интересного об истории Якутии.