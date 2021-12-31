Победители розыгрыша «Миллионы от АЭБ»

В прямом эфире определены имена победителей 1 этапа розыгрыша «Миллионы от АЭБ»

В предновогодний вечер, 30 декабря, в прямом эфире на официальной странице Алмазэргиэнбанка в Instagram @almazergienbank и на канале банка на YouTube были объявлены три победителя – обладателя денежных призов 1-го этапа супер-розыгрыша «Миллионы от АЭБ».

Победителями стали Ньургун Саввин из Якутска (1 место), Галина Андреева (2 место) из Якутска и Александр Андреев (3 место) из города Нюрбы.

Алмазэргиэнбанк разыграл три денежных приза:

1 место – приз 500 000 рублей.

2 место – приз 300 000 рублей,

3 место – приз 200 000 рублей.

Победителей определил генератор случайных чисел в присутствии заместителя председателя правления Алмазэргиэнбанка Анатолия Табунанова и ведущей Николь Егоровой из числа 12,4 тысяч участников розыгрыша. Каждому совершеннолетнему гражданину, оформившему Карту жителя Якутии с 1 по 26 декабря, был присвоен уникальный номер, с помощью которого можно было участвовать в 1 этапе розыгрыша денег «Миллионы от АЭБ».

Эфир состоялся в республиканском медиацентре «Сахамедиа» и его запись доступна в инстаграме и на ютьюб-канале банка.

Анатолий Табунанов поздравил победителей и сообщил, что выплата призов будет осуществлена после новогодних каникул, в период с 10 по 31 января 2022 года.

«Уверен, что все наши призы станут для своих обладателей большим подспорьем, вкладом в важное доброе дело! С Новым годом, с Новым счастьем, друзья! Благодарю участников розыгрыша, всех держателей Карт жителя Якутии. Но и это ещё не всё — впереди у нас второй этап розыгрыша», — сказал Анатолий Табунанов.

Как отметил зампредседателя правления АЭБ, банк проводит 2 этап розыгрыша специально для всех, кто открыл Карту жителя Якутии раньше декабря или ещё не успел это сделать. В нем также смогут принять участие все те, кто участвовал в 1 этапе. «Мы разыграем 5 призов номиналом от 30 000 рублей до 250 000 рублей. Главное условие — подключить Карту жителя к программе лояльности «СВОИ» @svoi_aeb_ykt и совершить по ней покупки у партнеров на общую сумму от 10 000 рублей. Сделать это необходимо в период с декабря по 20 марта», — сказал Анатолий Табунанов. Он добавил, что все суммы выигрыша на 2 втором этапе розыгрыша будут удвоены — для всех вакцинированных.

Напомним, что общий призовой фонд Акции — 2 000 000 рублей.

Благодарим всех за участие. С наступающим Новым годом, друзья!