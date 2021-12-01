По спецпроекту для Верхоянска — суперсовременный сквер!

Благоустройство самого северного города Якутии

В 2019 году по поручению главы Якутии Айсена Николаева при Целевом фонде будущих поколений РС (Я) был создан Центр компетенций по вопросам городской среды «LETO». Основной задачей Центра компетенций, курируемого Управлением архитектуры при главе РС (Я), является помощь муниципалитетам и сопровождение реализации проектов благоустройства. За последние два года в республике создано около 30 общественных пространств, начиная от центральных, до самых отдаленных населенных пунктов.

Одним из таких является город Верхоянск. Это практически самый маленький населенный пункт в России (1000 чел. по данным 2021 г.) и самый северный город Якутии. Верхоянск является членом Всероссийского союза исторических городов, в 2023 году городу исполняется 385 лет. Здесь в 1885 году зарегистрирован абсолютный минимум температуры воздуха -67,8 градусов по Цельсию, с тех пор город Верхоянск имеет статус «Полюс Холода Северного полушария».

«Можно ли было еще пару лет назад представить, что в далеком северном городе Верхоянске, где проживает всего лишь 1150 человек, возможно будет построить современный сквер? Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», по поручению главы РС (Я) Айсена Николаева, был создан Центр компетенций «LETO», главной задачей которого является помощь городам и селам в подготовке и реализации проектов благоустройства», — делится руководитель Управления архитектуры и градостроительства при главе РС (Я) Ирина Алексеева.

В 2020 году проект сквера «Үһүйээн» в центре города Верхоянск стал победителем Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения», организаторами выступают Минстрой РФ и институт развития ДОМ.РФ. Данный конкурс проводится по поручению президента России с 2018 года. В нем участвуют города с численностью населения до 100 тысяч человек, а также исторические поселения. На реализацию проектов победителей конкурса из федерального бюджета ежегодно выделяются средства. Тогда Верхоянск получил федеральную поддержку в размере 45 млн. рублей.

Над проектом благоустройства самого северного города работало архитектурное бюро «База 14». Автор проекта «Yhүйээн» – архитектор Леонтий Туласынов. Они выстроили образ сквера на самобытной национальной культуре якутского народа. Верхоянский улус известен как место, в котором зародилась знаменитая якутская народная сказка «Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин» (пер. «Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами»). Сквер назван «Үһүйээн», что в переводе с якутского означает «предание», и по замыслу авторов он воплощает собой островок тепла и сказочности в крае с суровым климатом.

Общая композиция сквера «Үһүйээн» выполнена в виде цветка сардаана, который издревле почитается народом саха – символ красоты природы, долгожданного лета, счастья и благополучия. Территория разделена на несколько функциональных зон: спортивная, событийная, игровая и тихая зоны отдыха. У озера запроектированы зоны отдыха и детская зона, а также расположен круглогодичный павильон. Через дорогу у памятников расположена событийная зона со сценой. У культурно-спортивного комплекса организована спортивная зона.

Администрацией города Верхоянск, Управлением архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха (Якутия) и Центром компетенций велось сопровождение объекта – от начала обсуждений по выбору территории, до реализации проекта.

Главный архитектор Якутии подчеркивает: «Самое первое и важное условие в подготовке к конкурсу – личная вовлеченность мэра. Городу Верхоянску повезло в этом. Начинали мы проект с Евгением Александровичем Потаповым, закончили с новым мэром Михаилом Михайловичем Садовниковым. С ним верхоянцам тоже повезло. Молодая команда полна планов по содержанию сквера и развитию туризма в районе. Да и жители этого маленького города и всего Верхоянского улуса полностью показывают свою вовлеченность».

Для реализации проекта администрацией города Верхоянск было принято решение создать муниципальное автономное учреждение «Комфортная городская среда». Созданное учреждение объединило в себе три функции: проектирование, содержание, событийное наполнение. Это позволило повысить эффективность финансирования объекта и контроль над качеством работ. Более того, именно МАУ станет балансодержателем территории и будет отвечать за последующие эксплуатацию и содержание сквера. Учреждение стимулирует активную позицию не только горожан, но и предприятий, индивидуальных предпринимателей и общественных организаций.

Архитектурная концепция проекта включала в себя повышение уровня городской среды с созданием полноценной детской зоны и общего благоустройства, создание среды для бизнеса с помощью объектов питания и точек проката, создание новой зоны активности и занятости спортом.

Напомним, в 2020 году была принята Стратегия развития туризма в Республике Саха (Якутия) на период до 2025 года. Документ направлен на решение задач, поставленных в Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года. Город Верхоянск, как «Полюс Холода Северного полушария» имеет все шансы стать туристической точкой роста региона. Для дальнейшего развития туризма и увеличения потока гостей очень важно развить инфраструктуру самого города Верхоянск, благоустроить общественные пространства, развить места общественного питания и гостиничные комплексы.

Кроме того, важно создать благоприятную комфортную среду для жителей города. Сквер «Yhүйээн» является отправной точкой больших изменений небольшого города и района в целом. Благоустройство сквера улучшило инфраструктуру и навигацию в центре Верхоянска. Также начался процесс восстановления и реконструкции озера Ис-Байҕал, являющегося важной частью города, на берегу которого и разбит сквер.

Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», сегодня всемирно известный Верхоянск может привлекать исследователей, туристов и гостей не только своей историей и суровой природой, но и привлекательным обликом нового общественного пространства. Проект синхронизирован и с другими планами комплексного развития города – расселения из ветхого и аварийного жилья и строительства в центре города комфортных и современных жилых домов.

И теперь отзывы самих верхоянцев.

Мария Слепцова, депутат г. Верхоянск, воспитатель детского сада №1: «Как житель очень рада тому, что в нашем старинном городе построили такой красивый, большой сквер! Я очень надеюсь, что этот сквер будет работать круглогодично, где мы горожане будем проводить здесь свои мероприятия, ярмарки, праздники. Думаю, сквер будет работать в удовольствие детей. Здесь мы будем отдыхать с семьей. Верим, что сквер нас будет только радовать».

Яна Попова, художественный руководитель Верхоянского центра культуры: «Постройка сквера – отрадное событие в жизни нашего славного города. И зимой, и летом будем проводить время с пользой и радостью: дети будут играть, молодежь гулять, старшее поколение отдыхать. Передаем большую благодарность проектировщикам и строителям!».

Жанна Миронова, депутат г. Верхоянск, инженер-гидролог: «Я являюсь жителем города Верхоянска. Наш город известен всему миру. В последнее время наш город посещают очень много туристов, мы этому весьма рады. Мы мечтали, чтобы центр нашего города преобразился. И вот в этом году наша мечта осуществилась – в центре города построили прекрасный сквер. Очень самобытный, в то же время очень современный. Сквер теперь будет украшением нашего города. Он очень функциональный, рассчитан на все слои населения. Старшее поколение здесь могут отдохнуть, скандинавить круглый год. Летом, пожалуйста, на лавочках… А молодежь и детвора вообще рады бесконечно. Горки, качели, в зимнее время там можно поставить елку. В этом году уже так и сделали, красавица-елка появилась в центре сквера. Мы бесконечно благодарны и довольны, что у нас есть такой сквер!».