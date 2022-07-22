Сегодня, 22 июля, Минздрав Якутии с рабочим визитом посетила заместитель директора департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России Нина Ковязина.

Приняли участие во встрече: и.о. министра здравоохранения Якутии Роман Савин, заместитель министра здравоохранения Якутии Надежда Федорова, и.о. руководитель планово-экономического отдела Минздрава Куннэй Мыреева, начальник отдела мониторинга и анализа оплаты труда Галина Ракитина, председатель Якутской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ Людмила Корнилова, заместитель председателя Якутской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ Василий Брыжаха.

Целью визита стал анализ и оценка оплаты труда работников здравоохранения и пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда медиков в 7 регионах РФ.

Заместитель министра Надежда Федорова: «Для специалистов установят различные коэффициенты сложности труда – отдельно для врачей, среднего и младшего медперсонала. Поэтому конкретный размер оклада будет зависеть исключительно от того, к какой группе отнесен работник. Второй коэффициент – экономическая дифференциация региона. Он подразумевает, что одни и те же категории медиков, живущие в разных регионах, будут получать разный оклад. Это связано с отличиями цен в разных регионах на продукты, жилье, транспорт и т.д.».