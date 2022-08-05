Пик навигации на реках Якутии

По водным артериям Якутии в полную меру идет навигация. В короткий и сложный период главной задачей является доставка грузов в северные районы, всего планируется перевезти 460 тысяч тонн грузов. Успех навигации зависит не только от профессионализма и опытности плавсостава, но и от слаженной работы всего предприятия.

4 августа в ПАО «ЛОРП» состоялось ежемесячное радио совещание по итогам работы за июль дирекции пароходства с экипажами судов, выполняющих доставку грузов и руководителями структурных подразделений: Осетровского филиала, Киренского судоходного участка, Пеледуйской базы технической эксплуатации флота, Олекминского судоходного участка, Жатайского судоремонтного завода, Янского и Белогорского судоходных участков. Капитаны доложили текущую обстановку на реках. В ходе совещания, руководством даны поручения для решения производственных задач.

Согласно оперативным данным, в целом по пароходству за 7 месяцев текущего года отправлено 744 тысячи тонн грузов, в том числе 186 тысяч тонн нефтепродуктов наливом и 558 тысяч тонн сухогрузов.

Благодаря слаженной работе сотрудников план за июль выполнен. Генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов поблагодарил коллектив за выполнение плана, и отметил, что навигация в самом разгаре, пожелал безаварийной работы, выполнения производственных заданий. В ходе совещания пояснил, что в эксплуатации на сегодняшнюю дату находится 181 единица транспортного флота, общей грузоподъемностью 252 тысячи тонн.

Активно работы ведутся на северных реках Якутии. Так, на реке Яна с началом навигации на сегодняшний день перевезено 12 тысяч тонн нефтепродуктов наливом, из п. Нижнеянск и из п. Усть-Куйга для получателей ЖКХ и СНГС. Продолжается доставка каменного угля по маршруту п. Нижнеянск – п. Усть-Куйга. С п. Джебарики-Хая отправлено 17 тысяч тонн каменного угля. Весь объем доставлен. На баре идет паузка моряков «Никифор Бегичев» и «Григорий Шелехов», груженных каменным углем назначением в п.Нижнеянск. С п.Зеленый мыс на р.Яна отправлено и доставлено 6 тысяч тонн каменного угля. В настоящее время идет доставка нефтепродуктов с р.Лена (бензина и нефтекотельного топлива). А также доставлен плановый объем авиатоплива 1,5 тысячи тонны.

На реку Индигирка с п.Зеленый мыс доставлены две баржи, гружённые углем, 4 тысячи тонны. На баре идет паузка дизельного топлива с т/х «Ленанефть-2064» в мелкосидящие суда. На подходе танкера, гружённые нефтекотельным и самолетным топливом.

По реке Колыма с началом навигации перевезено 42 тысячи тонн каменного угля.

Проблемой перевозок в июле месяце являлась отгрузка каменного угля с шахты п.Джебарики-Хая. Из запланированных 30 тысяч тонн всего было отгружено 17,5 тысяч тонн. Продолжается работа по отгрузке нефтекотельного топлива с г.Олекминск для нужд ЖКХ и «Саханефтегазсбыт».

В завершении совещания руководством ПАО «ЛОРП» было отмечено, что в августе планируется отправить 360 тысяч тонн грузов. Дирекция пароходства нацеливает экипажи судов выполнять работу предельно внимательно, с соблюдением всех требований безопасности судовождения, производственной и экологической безопасности.