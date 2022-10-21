Певица родила третьего ребенка — мальчика

Личная жизнь звёзд интересует многих больше, чем их творчество.

Впервые о себе Галя Виноград заявила несколько лет назад, в составе якутского аналога группы «Виагры» «Divas». После того, как группа распалась, начала сольную карьеру и весьма успешно.

Она, пожалуй, единственная певица якутской эстрады, успешно совмещающая на сцене профессиональное пение и танцы.

Свою третью беременность певица не скрывала, как и предыдущие. Ей великолепно удается сочетать карьеру блестящей певицы и любящей заботливой жены и мамы.

У семьи растут два прекрасных малыша — сын Богдан и дочь Кирочка.



Наконец-то, этот день настал! Мы теперь – многодетная семья, делится своей радостью певица в соцсети. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. Поздравляем семью с пополнением!