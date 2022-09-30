30.09.2022
20:04
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Спорт

Назар Андреев одержал первую победу на чемпионате России по боксу!

Первая победа Назара Андреева на чемпионате России по боксу. Видео тгк ЦСП Триуф

Сегодня, 30 сентября, на арене «Мегаполис спорт» в Чите начался чемпионат России по боксу среди мужчин. Из воспитанников якутской школы бокса первым на ринг вышел уроженец пригородного села Маган, чемпион России среди студентов Назар Андреев.
В первом бою в весовой категории до 80 кг Андрееву противостоял чемпион Кубка мира среди нефтяных стран 2021 года из Ханты-Мансийского автономного округа Саид Исрафилов. В первом раунде очень активно бой начал представитель Югры. Боксер из красного угла наносил много ударов, закрывался и шел вперед. Однако Назар был готов к стартовому напору соперника и в концовке трехминутки вырвал очень важные очки, нанеся точные удары. Во втором и третьем раундах Исрафилов не смог предложить якутскому бойцу более оригинальный сценарий продолжения боя. Каждая его прямолинейная атака встречала гораздо более техничный ответ в виде комбинаций из нескольких ударов. В концовке Саиду даже потребовалась помощь врача. У него появилось небольшое рассечение на лице.
В итоге судьи даже были благосклонны к сопернику Назара и отдали победу Андрееву раздельным решением. Завтра, 1 октября, на ринг Читы выйдут трое боксеров из Якутии. Василий Егоров в весе до 52 кг встретится с Александром Быкасовым из СКФО, Ян Алексеев в категории до 57 кг проведет бой с Хазаром Аслани из Санкт-Петербурга, а Михаил Варламов сразится с москвичом Нурманбетом Замирбековым, сообщает пресс-служба РЦСПСК РС(Я)

Фото: тгк ЦСП Триумф
Источник: тгк ЦСП Триумф, пресс-служба РЦСПСК РС(Я)

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