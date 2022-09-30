Назар Андреев одержал первую победу на чемпионате России по боксу!

Первая победа Назара Андреева на чемпионате России по боксу. Видео тгк ЦСП Триуф

Сегодня, 30 сентября, на арене «Мегаполис спорт» в Чите начался чемпионат России по боксу среди мужчин. Из воспитанников якутской школы бокса первым на ринг вышел уроженец пригородного села Маган, чемпион России среди студентов Назар Андреев.

В первом бою в весовой категории до 80 кг Андрееву противостоял чемпион Кубка мира среди нефтяных стран 2021 года из Ханты-Мансийского автономного округа Саид Исрафилов. В первом раунде очень активно бой начал представитель Югры. Боксер из красного угла наносил много ударов, закрывался и шел вперед. Однако Назар был готов к стартовому напору соперника и в концовке трехминутки вырвал очень важные очки, нанеся точные удары. Во втором и третьем раундах Исрафилов не смог предложить якутскому бойцу более оригинальный сценарий продолжения боя. Каждая его прямолинейная атака встречала гораздо более техничный ответ в виде комбинаций из нескольких ударов. В концовке Саиду даже потребовалась помощь врача. У него появилось небольшое рассечение на лице.

В итоге судьи даже были благосклонны к сопернику Назара и отдали победу Андрееву раздельным решением. Завтра, 1 октября, на ринг Читы выйдут трое боксеров из Якутии. Василий Егоров в весе до 52 кг встретится с Александром Быкасовым из СКФО, Ян Алексеев в категории до 57 кг проведет бой с Хазаром Аслани из Санкт-Петербурга, а Михаил Варламов сразится с москвичом Нурманбетом Замирбековым, сообщает пресс-служба РЦСПСК РС(Я)