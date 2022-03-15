Памяти народного учителя: «Алексеевские чтения-2022»

Министерство науки и высшего образования РФ, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, институт математики и информатики СВФУ, Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского II, Республиканский лицей-интернат проводят XXV научно-практическую конференцию учителей-исследователей «Алексеевские чтения – 2022», посвященную памяти народного учителя СССР Михаила Андреевича Алексеева, которая традиционно проводится в Республике Саха (Якутия) с 1996 года.

Алексеев Михаил Андреевич — народный учитель СССР, отличник народного образования СССР, заслуженный учитель школ ЯАССР и РСФСР, кавалер ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, орденов Великой Отечественной войны, лауреат Государственной премии им. А.Е.Кулаковского, ветеран Великой Отечественной войны, учитель-методист, основатель первой в республике школы с углубленным изучением основ физики и математики, инициатор и вдохновитель физико-математического движения в республике, реформатор образования, инноватор профильного обучения 60-х годов XX века. Народный учитель владел русским, немецким, английским, польским, родным якутским языками.

В рамках конференции будут работать секции по следующим направлениям:

обучение детей на родном языке в общеобразовательных школах: проблемы и перспективы;

методика преподавания предметов физико-математического цикла: математика, информатика, физика;

методика преподавания предметов естественно-научного цикла: химия, биология, география, экология;

гуманитарные науки: история, обществознание, русский язык и литература;

иностранные языки: английский, немецкий, французский, восточные языки;

методика обучения в начальных классах;

педагогика и психология.

Экспертная комиссия определит научный уровень представленных докладов, новизну предложенных идей и методов обучения, практическую значимость исследовательской работы. Всем участникам будут выданы Сертификаты.

В рамках конференции будет проводиться также XI Республиканская методическая олимпиада учителей математики и студентов педагогических специальностей «Кубок заведующего кафедрой методики преподавания математики».

Отдельно в это же время будет проведен чемпионат среди первых 10 победителей методической олимпиады прошлых лет с участием Павлова Алексея Николаевича, Республиканский лицей (2010 г.); Винокурова Андрея Викторовича, Табагинская СОШ (2011 г.); Софронова Александра Васильевича, Верхневилюйская республиканская гимназия им. М.А. Алексеева (2012 г.); Дмитриева Николая Саввича, Верхневилюйская республиканская гимназия им. М.А. Алексеева (2013 г.); Даниловой Виталины Вячеславовны, Мохсоголлохская СОШ Хангаласского улуса (2014 г.); Неустроева Иннокентия Семеновича, Техтюрская СОШ Мегино-Кангаласского улуса (2015 г.); Николаевой Анфисы Афанасьевны, Нюрбинский технический лицей (2016 г.); Владимирова Михаила Даниловича, Покровская улусная гимназия (2017 г.); Крыжановского Владимира Александровича, Амгинский лицей (2018 г.); Малышевой Марианны Михайловны, Физико-технический лицей (2019 г.).

Отбор работ идет с 10 по 17 марта, конференция на платформе ZOOM состоится 22-23 марта с 10.00 часов утра.