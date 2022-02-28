Отменены все показы фильма «Нуучча» — режиссер

— Все показы фильма «Нуучча» отменены. Думаю, не стоит объяснять почему. Но лично на мой взгляд это очень важный фильм именно в это время и в этом пространстве. Берегите друг-друга.

Такую запись в своем фейсбуке разместил Владимир МУНКУЕВ, режиссер нашумевшего фильма «Нуучча».

Сразу вспомнилось письмо общественных деятелей, которые обратились с предложением вообще запретить показ этого фильма. В числе подписантов доктор исторических наук, исследователь православия в Якутии Егор ШИГИГИН, общественный деятель Валерий ЛУКОВЦЕВ и другие. Валерий Николаевич заявил в ходе онлайн-встречи авторов письма с режиссером, что фильм «провокационного характера».

Егор Спиридонович назвал сюжет картины «антирусским»:

«Я не знаю, как поставили фильм. Но, учитывая международное положение, до 100-летия нашей республики надо воздержаться от проката этой картины».

SakhaLife обратился за комментарием в министерство культуры и духовного развития республики.

— Прокатное удостоверение фильмы получают на федеральном уровне, на уровне минкультуры РФ. Мы не имеем полномочий запрещать прокат. Да и письмо общественных деятелей было адресовано не министру культуры Якутии, — отметили в пресс-службе министерства культуры и духовного развития Якутии.

SakhaLife спросил и Владимира Мункуева, на каком уровне было принято решение о запрещении проката фильма. Режиссер отметил, что это не Минкультуры РФ. Но от прямого ответа ушел.

— Простите, но мне сейчас тяжело всё это комментировать и тем более что-то заявлять. В наше время всё это очень опасно. Мира вам и вашим близким.

SakhaLife обратился в российскую прокатную компанию «Капелла фильм».

— Показы не отменяем вообще, а переносим на более поздние даты, вместе с переносом выхода фильма в прокат, — сообщили в прокатной компании.

Как стало известно SakhaLife, нескольких проектов по России перенесены на осень, в том числе и якутский «Нуучча». О дате проката прокатчики объявят дополнительно.

Перенос проката, возможно, связан с последними внешнеполитическими событиями, в первую очередь, со спецоперацией на Украине. Возможно, те, кого нельзя называть, могли решить, что сейчас не самое лучшее время для премьеры подобного фильма.

Первоначально планировалось, что «Нуучча» выйдет в прокат 10 марта в Якутии, и 17 марта в России. Продюсером картины выступает Марианна СИЭГЭН. Фильм получил прокатное удостоверение министерства культуры РФ, возрастной ценз — 18+.

Фильм поставлен по рассказу «Хайлак» польского ссыльного, этнографа Вацлава Серошевского, автора труда «Якуты». Сюжет завязан вокруг конфликта якутских супругов и русского уголовника, подселенного к ним. В ходе действия имеют место изнасилование и убийство.

Картина получила Гран-при международного кинофестиваля в Карловых Варах в конкурсной секции «Восток — Запад». А Владимир Мункуев получил приз за лучшую режиссуру на фестивале «Кинотавр».

В соцсетях якутяне противоречиво отнеслись к фильму, который мало кто видел на родине. Одни назвали его самой долгожданной премьерой. Другие же считают трендом, чем хуже кинодеятели показывают Россию, тем больше премий получают на западных фестивалях.

Как бы то ни было, фильм «Нуучча» еще до выхода на широкий экран вызывает самые противоречивые отклики, что может стать ему лучшей рекламой.

Подписчики утешают режиссера Мункуева и интересуются, можно ли устроить премьеру чисто для своих.