Отменен обвинительный приговор Антону Жондорову

Вчера, 8 ноября, в Якутском городском суде рассмотрели апелляционную жалобу Станислава Григорьева, здоровью которого нанес ущерб (сломал нос) бывший редактор NewsYkt.ru Антон Жондоров. В итоге судья Анатолий Каратаев отменил обвинительный приговор и направил дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции.

Напомним, что после нашумевшего конфликта 15 августа 2020 года на турбазе в районе Табагинского мыса, принадлежащей семье Антона Жондорова, МВД Якутии возбудило в отношении заместителя председателя Общественной палаты г. Якутска и главного редактора сайта News.Ykt.Ru уголовное дело по ст. 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

13 августа 2021 года мировой суд приговорил Антона Жондорова к штрафу в размере 10 тысяч рублей. Он к тому времени уже покинул пост главного редактора NewsYkt.ru. После суда Антон Жондоров высказал свое отношение к сложившейся ситуации:

— Спустя год завершилась неприятная история с моим уголовным делом. Всё, на этом моё знакомство с уголовной тематикой закончилось. Навсегда. Как ни парадоксально, но вся эта ситуация открыла много новых возможностей и кардинально поменяла мои взгляды на жизнь. В какой-то степени я даже считаю этот опыт полезным. При этом хочу предостеречь вас от подобных ошибок, не повторяйте их. Спасибо всем, кто поддержал меня и близких в трудную минуту.

В якутских СМИ сообщалось, что Антон Жондоров будет заниматься предпринимательской деятельностью.

Но, как выяснилось, потерпевший Станислав Григорьев был не согласен с решением мирового судьи – в иске он расценил нанесенный ему моральный вред в сумму 500 тысяч рублей. К тому же, по его словам, он испытал нравственные страдания из-за травли в интернете. Поэтому Станислав Григорьев подал апелляционную жалобу в Якутский городской суд с требованием ужесточить наказание своему обидчику.

1 октября апелляция поступила на рассмотрение судье Анатолию Каратаеву. 13 октября состоялось первое заседание, и 8 ноября судья вынес решение, опубликованное на сайте Якутского городского суда: «ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор ОТМЕНЕН с направл. дела на НОВОЕ судебное РАЗБИРАТЕЛЬСТВО в суд первой инстанции».

Так что история с уголовным делом Антона Жондорова далека от завершения — судебный процесс пойдет по новому кругу.