Открытое письмо профессионального сообщества архитекторов и дизайнеров России в защиту Ирины Алексеевой

Прямо перед новогодними праздниками в профессиональном сообществе архитекторов и дизайнеров России распространяется открытое письмо в поддержку коллеги — главного архитектора Республики Саха (Якутия) Ирины Алексеевой. Идет сбор подписей. Публикуем полный текст письма.

Открытое письмо в поддержку Ирины Алексеевой

Ирина Алексеева — кандидат архитектуры, почетный архитектор Якутии, инициатор проведения позитивных преобразований в сфере архитектуры и дизайна в Республике Саха (Якутия). Самоотверженно работая главным архитектором города, а затем и республики, Ирина Дмитриевна стала катализатором мощных перемен в сфере архитектуры, дизайна, искусства и образования. Планомерная работа Ирины Дмитриевны в области архитектуры и дизайна началась еще в 2013–2014 гг. Благодаря Ирине Алексеевой в городе и республике стали проводиться воркшопы и летние школы, организуемые в сотрудничестве с ведущими архитекторами России, Казахстана, Италии и других стран. Именно масштаб творческой личности Ирины Дмитриевны, доверие и уважение к ней позволили воплотиться в жизнь многим международным и российским проектам. Практика публичных обсуждений, которая начала развиваться в период деятельности Ирины Дмитриевны, принесла свои плоды. И главным показателем успеха этой работы стали позитивные изменения качества жизни людей в республике благодаря появившимся здесь общественным пространствам. Уровень реализованных проектов и масштаб перемен можно увидеть и оценить на сайте eyge.letoyakutia.ru.

Слова кураторов биеннале Сабины Чагиной и Юлии Василенко отражают общее отношение профессионального сообщества к опыту и талантам Ирины Дмитриевны: «Вам в Якутске очень повезло, вы знаете? У вас есть такой замечательный человек, который организует это все, главный архитектор Ирина Алексеева, и это уже большая победа. Если ей не мешать, то через несколько лет Якутск изменится, и в лучшую сторону».

К нашему огромному сожалению, сейчас Ирина Алексеева подвергается уголовному преследованию. Несмотря на тот факт, что ей инкриминируется совершение преступления средней тяжести, со стороны следствия и суда к ней применяется излишне жесткая мера в виде домашнего ареста. В связи с этим мы объявляем сбор подписей в поддержку Ирины Алексеевой, которые, как мы надеемся, помогут обжаловать столь жесткую меру в отношении нашей коллеги. Возможно, в дальнейшем настоящее письмо будет рассматриваться как положительная характеристика в рамках уголовного дела. Ирина Дмитриевна неизменно остается уважаемым членом архитектурного сообщества и ярким представителем нашей профессии.

Заслуги Ирины Алексеевой перед регионом поистине неоценимы. Мы убеждены, что уважаемый человек, столь ярко проявивший себя в работе над улучшением образа города, региона и в конечном счете страны в целом, в настоящее время находится под арестом абсолютно незаслуженно.

Вы можете высказаться против сложившейся ситуации или просто оставить подпись в поддержку этого письма по ссылке: