Открыта памятная доска, посвященная укладке «золотого звена» АЯМ

Сегодня, 15 ноября 2021 года, на станции Нижний Бестях состоялась церемония открытия памятной доски, посвященной укладке «золотого звена» железнодорожной магистрали Беркакит – Томмот — Якутск.

Торжественное мероприятие состоялось по инициативе генерального директора Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Василия ШИМОХИНА и приурочено к 10-летию этого знаменательного события, в котором принял участие президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич МЕДВЕДЕВ. Тогда, 15 ноября 2011 года, для всей нашей северной республики произошло великое событие, благодаря которому сегодня каждый житель имеет возможность по железной дороге доехать до любой точки нашей страны, миллионы тонн груза прибывают в нашу республику железнодорожным транспортом, обеспечивая жизнедеятельность многих отраслей экономики.

Открывая торжественное мероприятие, первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий САДОВНИКОВ отметил, что история строительства железной дороги прошла большой путь с 1985 года, была построена несколькими поколениями транспортных строителей и 10 лет назад дорога пришла в центральную Якутию. Пройдя определенные вехи – рабочее движение, временную эксплуатацию — дорога введена в постоянную эксплуатацию с открытием пассажирского сообщения. Руководство страны, руководство республики намерены строить железную дорогу дальше – на Магадан.

В своем выступлении он выразил слова признательности транспортным строителям, ветеранам, руководству республики и страны, которые своим волевым решением добились того, что железная дорога была построена и сегодня работает на благо республики. От имени руководства и правительства Республики Саха (Якутия) он поздравил участников стройки, железнодорожников, жителей республики с этим знаменательным событием и пожелал им крепкого здоровья и дальнейших побед.

Слова благодарности и признательности также выразили глава Мегино-Кангаласского улуса Николай СТАРОСТИН и первый заместитель главы Хангаласского улуса Андрей ВАРЛАМОВ.

«Дорогие друзья! Сегодня действительно отмечается серьезная дата, которая оказалась реальной историей. Это была вековая мечта народа, чтобы груз шел в республику 365 дней в году и 24 часа в сутки без остановки. Вот главная задача железной дороги. 113 дней опять остаемся без сообщения левого и правого берега реки Лена. Глава республики ставит вопрос о строительстве моста и этот проект принимает реальные очертания и тогда 80% территории республики получит транспортную доступность.

2 ноября мы были на разъезде Якутский и отметили первые метры укладки железной дороги на территории Якутии. Сегодня мы отмечаем 10 лет, как закончилось это героическое строительство. Я знаю многие поколения транспортных строителей и знаю какой это сложный и многогранный труд» — сказал заместитель генерального директора АО «АК «ЖДЯ» Дмитрий ТРОФИМОВ. Он вручил «золотой» костыль с укладки «золотого звена» на станции Нижний Бестях 11 ноября 2011 года главе Мегино-Кангаласского улуса Николаю Старостину с пожеланием открыть краеведческий музей в поселке Нижний Бестях.

«Я с 1985 года на этой стройке в разных должностях и сегодня первое, что хочу сделать, это сказать огромное спасибо трем президентам – Михаилу Ефимовичу, Вячеславу Анатольевичу и Егору Афанасьевичу. Это люди, которые на своих плечах, на своих нервах вынесли это все. Айсен Сергеевич принял эту эстафету и в 2019 году встретил здесь первый пассажирский поезд на станции Нижний Бестях. Это очень серьезный этап в работе Акционерной компании «Железные дороги Якутии». Мы с вами здесь и сейчас творим историю, — начал свое выступление советник Инжиниринговой корпорации «Трансстрой» Александр ДУДНИКОВ. Он напомнил, что о якутской железной дороге написано две книги. «Дорога трудной судьбы» написана первым редактором газеты «БАМ», известным поэтом, драматургом Иваном ШЕСТАКОМ, которая, к сожалению, не издана и имеется только в электронном виде в Алданской библиотеке. Она повествует о первых десяти годах строительства. И вторая книга «АЯМ – северная сестра БАМа» написана транспортными строителями — участниками строительства железной дороги, которая будет издана в следующем году. «АЯМ действительно родная сестра БАМа, потому что трудовой героизм, потому что свершения, потому что технические решения и даже темпы в отдельные годы те же. В 2009 году мы 180 километром шагнули – это воистину бамовские темпы. Но АЯМ остается и дорогой трудной судьбы. Потому что эксплуатация железной дороги развивается, растут тонно-километры, растут пассажиро-километры, а транспортные строители стоят на месте. То есть трудная судьба продолжается. За 10 лет они не сдвинулись ни в сторону Якутска, ни в сторону Магадана. Этого ничего забывать нельзя. Над этим надо работать. И если будут приняты серьезные политические решения на этот счет, то транспортные строители с удовольствием доделают то, что они обязаны были сделать – это заход в Якутск – и выход на Магадан – подчеркнул Александр Дудников.

«Мы, железнодорожники, достойно приняли эстафетную палочку от транспортных строителей и в настоящее время мы имеем хорошо развитую инфраструктуру станции Нижний Бестях, ежегодно наращиваем объемы перевозок, завозимых в республику. Это говорит о том, что строители строили железную дорогу не зря. Честь им и хвала. Большое спасибо им за труд. А мы, железнодорожники, сделаем все возможное, чтобы республике было комфортно. Чтобы все понимали, что железная дорога не только для железнодорожников, а для всех тех, кто живет на территории республики» — отметил первый заместитель генерального директора Владимир МАГДИЧ.

Право открыть памятную доску было предоставлено первому заместителю председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрию Садовникову, главе Мегино-Кангаласского улуса Николаю Старостину, почетным транспортным строителям, заслуженным строителям Российской Федерации Александру Дудникову и Дмитрию Трофимову.

Памятная доска размещена на стене здания железнодорожного вокзала Нижний Бестях со стороны перрона. Доска изготовлена якутским скульптором Егором ОГОНЕРОВЫМ.