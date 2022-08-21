Отдельному измерительному пункту на южной окраине Якутска исполнилось 57 лет

В Историческом парке «Россия – Моя история» 19 августа состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию 57-й годовщины со дня образования отдельного научно-измерительного пункта. От имени Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) поздравил председатель мандатной и регламентной комиссии Андрей Дорогань.

Народный депутат республики отметил огромную работу по развитию гражданско-патриотического воспитания среди молодежи, проводимую составом научно-измерительного пункта. Андрей Николаевич также подчеркнул адресную работу с ветеранами отрасли.

Парламентарий пожелал успехов в нелегкой и ответственной деятельности по обеспечению безопасности Российской Федерации и ее воздушно-космического пространства.

За вклад в выполнении задач обороноспособности страны, а также в честь празднования Дня образования 17-го отдельного научно-измерительного пункта Андрей Дорогань наградил почетной грамотой постоянного комитета Ил Тумэна по государственному строительству и местному самоуправлению старшего инженера отдела командно-измерительных систем измерительного пункта войсковой части 14129 майора Дмитрия Осминина, дежурного помощника начальника узла измерительного пункта войсковой части 14129 старшего лейтенанта Константина Соболева, инженеров радиотехнического отдела (средств автоматизации и обработки информации) измерительного пункта войсковой части 14129 старших лейтенантов Виктора Целых и Дарью Подобину, начальника отделения материального обеспечения измерительного пункта войсковой части 14129 лейтенанта Павла Кемаева.

Вместе с председателем мандатной и регламентной комиссии сотрудников и ветеранов отдельного научно-измерительного пункта поздравили настоятель Спасского мужского монастыря г. Якутска Игумен Иоанн (Кулагин), заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, она наградила начальника отдела командно-измерительных систем («КУБ-КОНТУР») измерительного пункта войсковой части 14129 майора Александра Ясинского благодарственным письмом Главы Якутии.

Военнослужащим и гражданскому коллективу отдельного научно-измерительного пункта были вручены различные награды: благодарственные письма, грамоты, памятные и почетные знаки, подарки.

Справка

Отдельный научно-измерительный пункт – в/ч 77981 сформирован в 1966 г. на основании директивы ГШ СССР от 20 августа 1965 года. Местом исходного формирования избран г. Якутск. Местом базирования избрана южная окраина Якутска.

Расположение Отдельного Командно-Измерительного комплекса в городе Якутск было обосновано с точки зрения выполнения требований предъявляемых к группировке сил управления космическими аппаратами. Так как Отдельный Командно-Измерительный комплекс расположен на 620 северной широты, следовательно, его средства способны управлять космическими аппаратами с наклонением орбиты около 620, что позволяет проводить качественные сеансы управления с большой частью космических аппаратов, находящихся в эксплуатации.

Особенно важно отметить, что через зону радиовидимости 45 ОКИК проходят трассы первых витков космических аппаратов, запускаемых со всех российских космодромов: «Байконур», «Плесецк», «Свободный».

В 1966 г. личный состав пункта участвовал в управлении полетом объектов военного предназначения – 4 искусственных спутника Земли.