Оренбургские депутаты выступили за умервщление бездомных собак. Какой будет реакция Госдумы?

Фото: Нападение стаи собак-убийц возле ипподрома.

Законодательное собрание Оренбургской области направило спикерам Совфеда и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину инициативу по введению процедуры умерщвления бездомных собак в некоторых случаях.



«Областной парламент предлагает в числе прочих, как крайнюю меру, — умерщвление животных гуманными методами. Рассматривается три случая, при которых эта процедура возможна: при наличии у животного немотивированной агрессивности в поведении, установленной специалистами; если в течение 30 дней с момента поступления животного в приют не найден новый владелец», — говорится в сообщении областного парламента.

Кроме того, умерщвление предлагается применять при необходимости прекращения непереносимых физических страданий животного или при неизлечимых последствиях острой травмы.

В пояснительной записке указано, что процедура умерщвления будет проводиться только специалистами и «исключительно гуманными методами», сообщает ТАСС.

Фото: останки разорванного собаками мальчика

Напомним, на днях стая бродячих собак загрызла насмерть ребенка в Оренбурге.

Все произошло на улице Кольцевая, где мальчик гулял со своим другом. Несколько бездомных собак напали на парня и растерзали его, когда он пытался скрыться от них за гаражами.

Ребенок скончался до приезда скорой помощи от полученных травм. Его личность пока не установлена, родителей ищут. На вид ему было 7-9 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Человек, который ради освоения гигантских бюджетов продвигает ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат) — негодяй и преступник — Телеграм

А вот что пишет Сталина Гуревич в своем одноименном телеграм-канале:

Вы можете считать меня монстром, живодером, да кем угодно, но я абсолютно уверена, что человек, который ради освоения гигантских бюджетов продвигает ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат) — негодяй и преступник. Ему плевать на жизни людей, выделенные денежки сами себя по карманам не распихают.

Я люблю животных, я даже на насекомое на дороге не наступлю никогда, наоборот, на травку пересажу. Но, если животное станет воспринимать меня частью своего привычного рациона и попытается мной поужинать — я не задумываясь убью его.

Когда собаки, пусть даже вакцинированные и стерилизованные, сбиваются в стати, они начинают охоту. В том числе на пожилых, слабых, маленьких — тех, кто без особых проблем и сопротивления обеспечит стае выживаемость.

Поэтому никакого возврата быть не должно. Собака должна пристраиваться в семью. Не пристраивается? Агрессивная? Не социализированная? Собака должна усыпляться. Возможно не все, возможно выше какого-то определенного размера. Или, например, если вы такие гуманные, собирать стаю и вывозить куда-нибудь в тайгу, пусть там охотятся, конкурируя с волками. Но нельзя допускать стаи в городе. Тут стае нет конкурентов, и она очень быстро определяют свое место в пищевой цепочке.

И еще, именно вот это вот абсолютно циничное освоение денег под видом гуманности, ставит под угрозу жизни домашних питомцев. Люди, берут борьбу с бродячими псами в свои руки, и начинают травить их. Но страдают как раз не хитрая, осторожная, опасная стая. А любимцы семьи, гибнущие, порой в страшных мучениях. И виноваты в этом в том числе идеологи и сторонники ОСВВ.

Депутат, который будет ратовать за нормальный закон о регулировании бродячих животных, абсолютно точно получит мой голос.

А эту стаю конечно необходимо уничтожить. Всю, без исключения.

Дети не должно умирать в зубах животных, мы не в каменном веке вроде живем.