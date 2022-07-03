Оперштаб: в Якутии за сутки ликвидировано 5 лесных пожаров

В Якутии по состоянию на 16.00 3 июля ликвидировано за сутки 5 лесных пожаров с площадью 174,5 га, локализовано 4 с площадью 13913 га. Об этом сообщили на заседании постоянно действующего Оперштаба Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики с участием глав муниципальных образований.

По информации заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства – главного лесничего Якутии Андрея Коноплева, на сегодняшний день действуют 45 лесных пожаров на площади 38577 га, из них обслуживаются 15 на площади 14261 га. На тушении задействовано 398 человек, 10 единиц техники.

Сегодня для тушения лесных пожаров привлечено 4 вертолёта Ми-8, на авиапатрулирование – 17 бортов.

По состоянию на 3 июля в г. Якутске и его окрестностях, в Намском, Алданском районах сохраняется высокий IV класс пожароопасности леса, в Нюрбинском районе — чрезвычайно высокий V класс.

По прогнозам 4-7 июля в центральных районах, на юге местами ожидается IV, V класс, а на западе — понижение класса пожароопасности.

О мерах по тушению лесных пожаров доложили руководители Алданского, Мирнинского, Амгинского, Сунтарского, Нерюнгринского, Верхневилюйского, Чурапчинского районов.

Подводя итоги заседания, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по РС (Я) Виталий Немцов поручил оперативно принимать решения по тушению, локализации, ликвидации лесных пожаров, задействованию сил и средств, обязательно проводить инструктажи добровольцев, при необходимости заключать с ними договора для оплаты работы.