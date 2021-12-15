Огромные новогодние открытки нарисуют якутяне на озере Талом
Пенсионер из Амурской области 10 лет поздравлял жителей, создавая открытки из снега. В 2020 году Валерия Мельникова не стало. В память о «добром волшебнике» жители Амурской области, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Якутска, Екатеринбурга и Москвы создадут в своих городах открытки на льду, сообщает портал «Открытые НКО».
В 90-е он перенес менингит, потом инсульт, в итоге потерял слух. Своей семьи у него не было, но ему удалось стать родным для тысячи людей по всему региону. Десять лет он выходил на лед перед новогодними праздниками и рисовал из снега при помощи лопаты и метлы огромные открытки.
Когда про пенсионера узнали СМИ, «дед Валерий», как его прозвали земляки, проснулся знаменитым. В его деревню ехали люди из других городов, чтобы посмотреть на снежную работу мастера. Пенсионеру присылали бумажные открытки со всех уголков страны. Его новогоднюю картину на льду реки Хомутины в 2017 году даже сфотографировали с борта МКС.
Осенью 2020 года Валерия Мельникова не стало. Он умер от коронавируса. Это был первый за долги годы декабрь, когда на реке в селе не появилась созданная им открытка. Но земляки решили продолжить дело «деда Валерия» и сами вышли на лед с лопатами. В некоторых других регионах тоже решили создать открытки в память о Валерии Мельникове. Акция получила название «Чудо на льду». В 2021 году она станет всероссийской. Акцию решило поддержать министерство природных ресурсов и экологии России. Ледовые открытки будут рисовать волонтёры и сотрудники национальных парков,- рассказала у себя в соцсетях Маргарита Петелина, руководитель национального проекта «Экология» в АНО «Национальные приоритеты».
Присоединиться смогут и простые жители, студенты, семьи, пенсионеры. 25 декабря желающие выйдут на лед и создадут открытки, чтобы поздравить людей с новым 2022 годом и напомнить еще раз о том, что чудеса может совершать каждый. Открытки с высоты снимут квадрокоптеры, готовые фото опубликуют в соцсетях, так что увидеть результат работы последователей «деда Валерия» сможет каждый.
Где будут рисовать?
Москва, национальный парк «Лосиный остров»;
Новосибирск, правая сторона реки Обь;
Оренбург, у моста Европа-Азия на реке Урал;
Екатеринбург, набережная реки Исеть;
Омск, около моста через реку Омь;
Якутск, озеро Талое.
Амурская область, село Марково, река Хомутина.
+7 (999) 174-67-82