Ограничения движения транспорта по проспекту Ленина в Якутске

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что во исполнение распоряжения от 7 октября 2021 года №1871р «О временном ограничении движения транспортных средств по проспекту Ленина на участке от улицы Красноярова до улицы Хабарова в городе Якутске», в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет организовано перекрытие участка по проспекту Ленина на участке от улицы Кулаковского до улицы Петровского с 20 октября до 31 декабря 2021 года.

Обращаем внимание, что сроки перекрытия улиц будут уточняться.

Маршрутные автобусы будут осуществлять движение согласно разработанным схемам объезда.

Схемы объезда смотрите на Якутск.рф