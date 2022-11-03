Одной теплой остановкой в Якутске стало больше

С открытием новой теплой остановки «Школа-интернат» по Вилюйскому тракту горожан поздравили заместитель главы города Якутска Антон Алексеенко, и.о. директора МКУ «Главстрой» Василий Румянцев, заместитель директор МУП «ЯПАК» Александр Протопопов, руководитель НО «Союз Авто» Андрей Косицкий, и.о. руководителя Управы Сайсарского округа Петр Попов, индивидуальный предприниматель Афанасий Ефремов.

Заместитель главы города Якутска Антон Алексеенко подчеркнул, что для нашего резко континентального климата теплые остановки просто необходимы.

«Сегодня мы открываем теплую остановку на территории Сайсарского округа. Мы не первый год проводим работы по строительству теплых остановок, для якутян они – необходимость. Окружная администрация Якутска делает все, чтобы горожане жили комфортно. Мы будем продолжать эту работу и в дальнейшем во блага наших жителей», — сказал Антон Алексеенко.

От имени жителей Сайсарского округа благодарность выразил Евгений Алексеев.

«Всех причастных к открытию в нашем округе еще одной современной теплой остановки благодарю от имени всех жителей. Мы очень рады. Действительно в таком суровом климате данный объект весьма важен и необходим для людей, особенно будут рады дети, родители и работники Республиканской специальной (коррекционной) школы-интерната», — сказал местный житель.

Отметим, на всех новых теплых остановках установлены мониторы, рециркуляторы, скамейки, пандусы людям, испытывающим трудности в передвижении. Также новые остановки оборудованы электрическими розетками для бесплатной подзарядки гаджетов.

Заказчиком установки теплых остановок является Окружная администрация города Якутска в лице МКУ «Главстрой». Исполнителем работ выступил индивидуальный предприниматель Афанасий Ефремов, эксплуатирующим предприятием назначено МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания».