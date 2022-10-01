Об ответственности за призывы и участие в несогласованных массовых акциях

Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) предупреждает об ответственности за призывы и участие в несогласованных массовых мероприятиях

В сети Интернет, в том числе в социальных сетях, распространяются призывы к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой протестной акции, а также к совершению иных противоправных деяний.

Сообщаем, что указанное массовое мероприятие с органами исполнительной власти в установленном законом порядке не согласовано.

Распространение подобных материалов в сети Интернет, социальных сетях, форумах и на иных интернет-платформах, вовлечение в противоправную деятельность пользователей сети «Интернет», в том числе несовершеннолетних, а равно участие в незаконных акциях являются наказуемыми по действующему административному и уголовному законодательству.

Повторно предупреждаем, что содеянное может быть квалифицировано как административное правонарушение, предусмотренное статьями 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях) либо преступление, ответственность за которое наступает по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий, статье 212 УК РФ (массовые беспорядки), за совершение которых предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Особо следует отметить, что за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления либо в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего предусмотрена уголовная ответственность.

Обращаем внимание родителей на то, что противоправные действия несовершеннолетних лиц, не достигших возраста привлечения к административной и уголовной ответственности, могут являться основанием для привлечения к административной ответственности родителей и иных законных представителей по статье 5.35 КоАП РФ.