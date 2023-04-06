Новое письмо якутской интеллигенции   

В 1910 году Алексей Кулаковский написал поэму «Сновидение шамана», в которой размышлял о будущем якутского народа. Через два года он написал свое знаменитое воззвание «Якутской интеллигенции», обращаясь к небольшому тогда просвещенному слою общества.

В 1927 году Платон Ойунский создал провидческий «Великий столетний план».

Из-за повальной неграмотности своего народа Кулаковский обращался к узкому кругу образованных людей, написанный через 15 лет манифест Ойунского был адресован зарождающейся все еще немногочисленной народной интеллигенции.

Перед каждой трансформацией эпох, наверное, группа людей, часто размышляющих о судьбах своей нации, должны обращаться к своему народу и изложить свое видение будущего.

Поэтому мы, представители национальной интеллигенции, решили обратиться с подобной декларацией уже не к узкому кругу образованных людей, а к народу. Авторы данного Письма представляют разные поколения: от суровых 1940-х годов до перестроечных 1980-х годов, младший из нас уроженец и глава Жохсогонского наслега, откуда родом Кулаковский.

Каждый, кому небезразлична судьба родного народа, кто имеет свое представление о будущем нашей республики, нашей страны и мира, может присоединиться к этому Письму и подписаться под ним, либо соглашаясь с его основными тезисами, либо предложив свои дополнения или поправки.

СМЕНА МИРОПОРЯДКА

Обращение «Якутской интеллигенции» и поэма «Сновидение шамана» были созданы как поиск ответов тогдашней якутской интеллигенции на глобальные вызовы, как их раздумья о путях выживания и развития нации.

Поэтому важное место у Кулаковского, особенно в «Сновидении шамана», занимает образ будущего всего мира.

И он во многих своих пророчествах оказался прав – через 2 года после создания письма «Якутской интеллигенции» началась Первая мировая война, через 5 лет произошел первый крупный социальный катаклизм в новом веке – Великая Октябрьская революция.

Глубина и размах мировосприятия Кулаковского и тех, с кем он обсуждал свои мысли, были такими, что они предвидели и чувствовали – мировые преобразования не ограничатся только этими масштабными событиями. Через 27 лет после написания «Якутской интеллигенции» началась Вторая мировая война, в которой ведущие роли зачинателей играли Германия и Япония, а их Кулаковский более всех опасался.

Через век после написания «Якутской интеллигенции» Китай становится одной из доминирующих глобальных держав. Кулаковский прорицал, что взлет Китая начнется позже и он многих превзойдет.

***

Наше «Письмо якутской интеллигенции народу» также создано как реакция на стремительно меняющуюся прямо на наших глазах мировую повестку, как осмысление будущего и поиск сценариев выживания нашего немногочисленного народа во время возможных планетарных потрясений.

Еще недавно многие были уверены, что нынешний мировой порядок устоялся и будет незыблемым еще долго. Но сейчас многие начали понимать, что происходит новое переформатирование геополитического устройства мира.

***

Переломные времена обостряют чувство истории, поэтому сделаем краткий исторический экскурс.

Россия со времен преобразований Петра I стремилась войти в западноевропейскую культурную, экономическую и технологическую цивилизацию.

Социалистическая Россия стала идеологическим антагонистом Запада, уже не стремилась быть похожей на Европу. СССР ощущал себя лидером и центром совершенно иного мироустройства.

Разрыв с Европой прочувствовала оказавшаяся в чужбине и разочаровавшаяся в европейском мире российская интеллектуальная элита, в 1920-1930-х годах в эмигрантской среде возникло евразийское движение – концепция России как исторически и географически самостоятельного мира.

***

Еще до подписания Хельсинских соглашений 1975 года началось широкомасштабное экономическое сотрудничество со странами Запада, включая Японию. Для Якутии это сказалось в создании Южно-Якутского территориально-производственного комплекса, в 1975 году был заложен город Нерюнгри, через несколько лет в Японию пошли эшелоны с углем. Также начал раскручиваться гигантский проект «Якутский газ» – разведка, добыча и поставка газа в США, в Якутии развернулись масштабные геолого-разведочные и буровые работы. Программа впоследствии была заморожена, но позволила открыть множество месторождений нефти и газа, время которых пришло позднее.

После разрушения СССР у части российской элиты и у основной массы российского народа возникла тяга к интеграции в европейско-американский мир.

Но вскоре, с 1994 года, началось расширении НАТО за счет бывших республик СССР и государств-членов Организации Варшавского договора. Бомбардировки Югославии в 1999 году также стали моментом истины для российского общества. И случился «Разворот над Атлантикой», когда летевший на переговоры в США Евгений Примаков распорядился развернуть свой самолет обратно.

С того времени в России снова начала возрождаться евразийская доктрина. Есть в этом нечто закономерное – в моменты разрывов с европейско-атлантистским миром российская элита приходит к мысли, что русская цивилизация самодостаточна и не должна признавать чужое лидерство.

***

В 2001 году Россия поддержала США после крушения башен Всемирного торгового центра, многие посчитали, что возобновится курс на сближение России и Запада. Но в 2003 году произошла «Революция роз» в Грузии, в 2004 году началась «Оранжевая революция» на Украине, в 2005 году случилась «Революция тюльпанов» в Киргизии.

Как ответ, в России произошел «Разворот на Восток» с целью ослабить стратегическую зависимость России от Европы, крупного потребителя российских энергоресурсов. Так снова Якутия стала полем геополитических игр – в 2006 году началось строительство газопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».

С 2010 года стартовала программа модернизации российских стратегических ядерных сил.

Начавшийся в 2013 году Евромайдан на Украине ускорил работы по строительству магистрального газопровода «Сила Сибири», в сентябре 2014 года глава Российского государства Владимир Путин лично принял участие в соединении первого звена «Силы Сибири» в Якутске.

КОНЕЦ «ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОЕКТА»?

Насколько глубоким и длительным будет очередной разлом России с европейско-атлантистским миром – сложно судить. Предыдущий разрыв длился 75 лет, с 1917 по 1992 годы.

И еще встает вопрос – попытается ли в будущем Россия снова интегрироваться с Европой? Закончился ли начатый Петром I более трех веков назад «Европейский проект»?

Насколько принципиальны и фундаментальны отличия России от Запада и являются ли они преодолимыми?

Чтобы найти наши ответы на эти вопросы, надо сначала разобраться – почему Россию тянуло к Европе? Европа в свое время олицетворяла несомненный прогресс – этический, эстетический, технологический. Христианская Европа близка православной России.

Но сейчас глубинный российский народ охладел к современной западной модели этики, которая в традиционалистском российском обществе начинает вызывать сомнения.

Идеология Запада также испытывает серьезный кризис, один из ведущих американских философов Фрэнсис Фукуяма констатирует крах либерализма и предлагает вернуться к концепции прогрессивизма XVII-XIX веков и американского прогрессизма начала ХХ века.

Европейская эстетика исчерпала свой потенциал уже к концу XIX века, трансформировавшись в новые течения мирового авангардизма.

Поэтому теперь ни этика, ни эстетика, ни идеология Запада не являются ориентирами для российского общества.

Что касается европейского технологического лидерства, оно давно перешло к США, которые все еще являются авангардом мирового научно-технического прогресса. Но мы видим, что Китай и другие страны в ряде направлений не отстают от Америки.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ «ОСОБЫЙ ПУТЬ РОССИИ»?

России самой географией предопределено быть супергосударством.

Защищать 17 миллионов квадратных километров территории с общей протяженностью государственной границы в 61 тысячу километров – задача очень непростая.

Уже к концу царствования Ивана IV Грозного территория Русского государства составила 5,4 миллиона квадратных километров – больше, чем вся остальная Европа. С тех пор удерживать такие огромные пространства могло только сверхцентрализованное государство.

С конца 1940-х годов обладание ядерным оружием было гарантом сохранения суверенитета нашей страны – ранее СССР, сейчас России.

В XXI веке научно-технический прогресс способен либо свести к минимуму значение ядерного оружия сдерживания, либо уменьшить его решающую роль в глобальных боевых действиях.

Сейчас время подлета до российских целей межконтинентальных баллистических ракет типа «Минитмен» с шахтных установок на территории США составляет 30-40 минут, а ракет из атомных подводных лодок – еще меньше.

Расположенные на орбите ударные системы будут способны поразить стратегические цели в течение всего нескольких минут. А если будет развиваться оружие направленной энергии, то уничтожение с космоса наземных командных пунктов и центров принятия решений, пусковых установок баллистических ракет займет лишь несколько секунд.

Орбитальные боевые системы будут не только у России, США и КНР. Япония, обладающая обширной программой запусков своих спутников, находится достаточно близко к созданию орбитальных боевых комплексов. Научно-промышленные потенциалы Германии, Франции, Великобритании, Израиля, Индии и других стран также позволяют развернуть на орбите системы вооружений.

Первая мировая была войной пулеметов, Вторая мировая – войной моторов. А Третья мировая, скорее всего, станет войной орбитальных систем оружия.

***

Космическую военную гонку против США, Японии, Германии и других стран Россия может выдержать опять же за счет мобилизационного сверхнапряжения, как было в ракетно-ядерной гонке СССР с Америкой.

Значит, России пока суждено оставаться государством, которое за счет централизации ресурсов способно обеспечить разработку новых видов оружия, развитие и сохранение оборонного потенциала.

ЧЕМ ГРОЗИТ ЯКУТАМ ВОЗМОЖНЫЙ РАСПАД РОССИИ?

Для якутского народа сценарий дезинтеграции России обернется катастрофой.

Якутия в таком случае станет частью китайского государства. Китай никому – ни США, ни Японии – не уступит право на защиту стратегически важных для своего жизнеобеспечения магистральных трубопроводов ВСТО и «Сила Сибири» и питающих их месторождений нефти и газа. Кроме углеводородных и других ресурсов, Китай получит также прямой выход к берегу Северного Ледовитого океана.

О готовности США уступить Китаю часть Сибири в случае распада России пишет один из ведущих американских экспертов по евразийской тематике Ян Бреммер. Бывший советник президента США Рональда Рейгана, специалист по военной стратегии, автор фундаментального труда по стратегии Китая, Эдвард Люттвак уверен, что дальневосточные осколки России станут вассалами Китая.

Якутия находится близко от Китая – от границы КНР до Якутска тяжелая механизированная бригада Народно-освободительной армии Китая может добраться за несколько суток, десантно-штурмовая бригада НОАК может быть переброшена в течение нескольких часов.

***

Поэтому заданная еще Кулаковским, затем развитая Максимом Аммосовым, Платоном Ойунским и их соратниками парадигма связи судьбы якутского народа с историческим путем русской нации была, остается и будет актуальной. Без союза с русскими у нас нет будущего.

ЯКУТСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

В Якутии основы гражданского общества начали формироваться с начала 1990-х годов, когда первый президент республики Михаил Николаев провозгласил кредо «Выбираю свободу и человека» и тем самым положил начало тренду самопроявления гражданских свобод.

С тех пор в якутском обществе высок уровень независимого политического мышления и электорального поведения, которое считают «протестным голосованием», хотя мы имеем дело с фактом свободного выбора и выражения гражданами своей позиции.

В Якутии участие гражданского общества в решении государственных дел зародилось, окрепло и расширилось по мере пробуждения национально-культурного и сопряженного с ним политического самосознания якутского народа.

***

Исторический опыт показывает, что так называемые «культурные перевороты» практически всегда совмещены с ростом общественного самоопределения. Расцвет античной цивилизации совпадает с появлением древнегреческого гражданского общества, ставшего образцом для последующих концепций демократии. Ренессанс стал началом выхода из длительного этапа стагнации Средних веков, когда пробудилась свобода мысли и творчества, когда общество стало меняться и в ходе этой трансформации возникло интеллектуальное, креативное, технологическое, экономическое и политическое лидерство Западной Европы.

***

С 1990 года якутское общество также переживает свой период этнокультурного возрождения.

Ни в одной российской национальной республике не было такого всеобъемлющего, глубокого процесса ренессанса народных традиций, ритуалов и атрибутики, как у нас. Якутское этнокультурное возрождение – феномен, ставший возможным вследствие политики Михаила Николаева и его сторонников.

***

С самого начала была выбрана правильная тактика развития традиционной культуры народов Якутии под патронажем ЮНЕСКО. Высокий авторитет международной организации послужил детонатором общенародного энтузиазма, люди осознали ценность своего культурного наследия, которое котируется в мире.

Особенностью якутского культурного переформатирования явилось то, что якутское национальное самоопределение не было ни антирусским, ни антироссийским, в отличие, например, от украинской модели. Якутам не было нужно подчеркивать свое культурное отличие от русских, также якуты не стремились избавиться от влияния русской культуры. Якутская культура была и остается ментально близкой к русской цивилизации.

Поэтому якутская этнокультурная самоидентификация после 1990 года не вступила в конфликт с русской – свою идентичность якуты искали не как антагонизм к другой, что было свойственно, к примеру, народам Прибалтики, у которых культурная, религиозная и государственная идентичность строилась на резком отторжении всего советского.

НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ЯКУТСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Якутский народ сейчас переходит к следующему этапу этноидентификации – к формированию мировоззренческих концепций, новых систем моральных норм и типов поведения, культовых обрядов, ритуальных действий, богообщения.

Возможно, на основе заново восстановленных древнеякутских религиозных представлений возникнут направления, сконцентрированные на разных аспектах – философии, культуре, ритуале, на чтении священных текстов. И эти течения будут популярны среди разных слоев населения – среди интеллектуалов, в определенных социальных группах и т.п.

***

С первой половины XVIII века началось массовое крещение якутов. Во второй половине XIX и в начале ХХ веков якуты начали всерьез принимать православие. Но этот процесс был прерван после 1917 года.

Тем не менее, якуты продолжают считаться православным народом, что близко к истине – якутское мировосприятие ближе к основам христианства, чем, скажем, к буддизму или исламу.

Россия – многоконфессиональная страна, но русские – православные и поэтому, если мы хотим сохранить исторический союз с русским народом, мы должны также сохранить свое православие.

Это не может мешать созданию своих мировоззренческих учений.

Такой пример видим в Японии, где наряду с буддизмом сохраняется синтоизм, основанный на древних японских традиционных верованиях, большинство японцев придерживается буддизма и синтоизма одновременно. В синтоизме отсутствуют богословский догматизм и канонизированное священное писание. Якутские учения, скорее всего, также не будут иметь догматический характер и не будет единого собрания священных текстов, какие есть в христианстве, иудаизме и исламе. Синтоизм имеет свои храмовые комплексы и священные объекты поклонения (в основном природные), что тоже близко к складывающимся якутским доктринам.

Японская модель показывает устойчивость такого дуализма – монотеистическое православие и политеистические якутские учения могут спокойно сосуществовать.

НАШ РЕНЕССАНС КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ШАНС

Якутская этнокультурная модернизация и вызванное ею духовное, творческое и политическое раскрепощение – наш уникальный исторический шанс.

Культурное возрождение часто предшествует и/или сопутствует экономическому подъему. Выше приводили пример Ренессанса, который дал мощный импульс последующему раскрытию творческих сил Европы.

Соединенные Штаты провозгласили, что являются наследниками греческой демократии, римского права и гуманизма эпохи Возрождения – и Американский Ренессанс 1876-1917 годов стал духовной основой нации, состоящей из миллионов иммигрантов, объединил их общей целью.

***

В истории Якутии был предыдущий национальный культурный ренессанс, когда с 1920-х годов бурно развились литература, исторические и лингвистические науки, театральное, изобразительное и музыкальное искусство, народная художественная самодеятельность. Многие якутские писатели, деятели науки и искусства стали властителями дум нации. Из поколения в поколение рождались и раскрывались все больше и больше талантов, добившихся успехов не только в культуре и науке, но и в системе управления и производства.

Культурная модернизация рождает национальную уверенность в себе, в своих возможностях, в своем будущем.

Может возникнуть вопрос – якутская этнокультурная реформация после 1990 года разве не была неизбежной, ведь во всей стране начался процесс политического и социально-экономического переустройства?

Но примеры других российских национальных республик, где такое культурное преобразование было слабым по сравнению с якутским или его вообще не было, подчеркивает уникальность якутского возрождения.

Можно утверждать, что подающие надежды успехи якутских айтишников, кинематографистов и других – следствие пробуждения народного свободного творчества и мышления.

НОВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Кулаковский в манифесте «Якутской интеллигенции» размышлял о физическом выживании якутов.

Основания для тревоги были – в 1907 году губернатором Якутской области был назначен Иван Крафт с целью реализации плана переселения 4 миллионов крестьян из центральных губерний. Инициированные Петром Столыпиным после революции 1905 года аграрные преобразования предусматривали переселение 25 миллионов крестьян из европейской части России в Сибирь, на Дальний Восток, в Среднюю Азию.

Крафт представил записку «О ближайших задачах русской колонизации в Якутской области», которую поддержал Столыпин. Крафт писал, что Якутия занимает «территорию, превосходящую сумму площадей 46 губерний Европейской России, взятых вместе» и выражал надежду, что «русский колонизационный гений проникнет и в пустые дебри Якутской области».

Планировалось по долинам рек Алдан, Мая, Амга, Татта поселить 2 миллиона переселенцев, а по долине реки Вилюй – еще 2 миллиона. Начавшаяся в 1909 году экспедиция Оттона Маркграфа обследовала Якутию и определила численность переселенцев в 6-7 миллионов душ. Для перемещения такой массы людей предлагалось соединить Якутию с Транссибирской магистралью.

Крафт многократно публично озвучивал свои планы, поэтому якутская интеллигенция знала, что скоро 225 тысяч якутов окажутся в окружении в десятки раз превосходящего по численности иного этноса.

Перед якутской интеллигенцией встала задача – как спасти свой родной народ от растворения.

Воззвание «Якутской интеллигенции» было посвящено именно путям выхода из этой ситуации, которая тогда казалась неумолимой.

План переселения 4 миллионов человек в Якутию остался нереализованным, поскольку скоро началась Первая мировая война, затем произошла Великая Октябрьская революция.

***

Через век с лишним снова, в ином ключе, возникает проблема физического выживания якутской нации – судя по еще не проверенным научной общественностью данным переписи 2022 года, рост численности якутов фактически остановился.

***

Потеряв родной язык, народ начинает растворяться в составе более крупных или более энергичных доминирующих этносов.

Есть, конечно, примеры многочисленных народов, утративших свой язык, но якобы сохранивших свою идентичность. Из 38 миллионов человек ирландского происхождения только 340 тысяч говорят на родном языке, из 18 миллионов человек шотландского происхождения – лишь 100 тысяч. У валлийцев ситуация чуть лучше – из 6 миллионов человек валлийского происхождения свыше 600 тысяч владеют родным языком.

Но у них от собственно ирландского, шотландского и валлийского остались фамилии и немного элементов былой традиционной культуры.

***

Естественно, быть ассимилированными – историческая участь многих этносов, якуты, вероятно, тоже когда-то исчезнут как нация. Но мы должны продержаться как можно дольше, еще век или полтора-два столетия. Учитывая наше периферийное расположение и суровые климатические условия Якутии, это вполне возможно.

***

Якутский язык в 1970-1980-х годах пережил сильный спад, стал считаться отсталым, учить детей на якутском языке расценивалось непрестижным среди части жителей городов и райцентров. Схожие процессы языкового и культурного нигилизма испытывали и другие народы СССР.

Когда начался якутский этнокультурный ренессанс, то якутский язык вновь набрал популярность, окреп.

Но достигшая Якутию с некоторой задержкой волна культурной глобализации вновь обострила вопрос с сохранением родного языка.

Если верить данным переписи 2021 года, за 10 с лишним лет, с 2011 года, число владеющих родным языком якутов упало на 110 471 человек. Эти цифры нуждаются в серьезной проверке, но тревожная тенденция, видимо, налицо.

Одна из ведущих глобальных тенденций XXI века – унификация языков, когда в мире останутся несколько доминирующих языков: английский, китайский, испанский, арабский, русский и другие.

Но мы насколько возможно долго должны противостоять этой глобальной тенденции и придерживаться политики и практики сохранения родного языка.

Важен фактор государственной поддержки якутского языка, имеющего статус второго государственного в нашей республике, следовательно, местная власть имеет право и обязанность регулировать вопросы применения якутского языка и обучения ему. Предлагающиеся некоторыми концепции сокращения обучения якутскому языку не должны быть поддержаны. Оптимизация обучения родному языку приведет к оптимизации самого народа как отдельного этноса.

Но следует понимать, что надеяться только на государство не стоит. Выше приводили пример ирландцев. В Ирландии их родной язык является государственным, пользуется мерами протекции, но говорит на родном языке менее 10% коренного населения Ирландии.

Необходимо осознать, что язык самому народу-носителю интересен тогда, когда у него есть культура, способная если не конкурировать с другими, то хотя бы ощущаемая как самобытная.

***

Литературная классика – фундамент языка и духовности любой нации, любой цивилизации. К этой категории относятся и шедевры устной эпической литературы.

В информационном сетевом обществе XXI века классическая литература вытесняется из числа ведущих факторов, влияющих на ценностные и нравственные ориентиры общества. Это одна из закономерностей глобализма, который стремится к универсальности, выстраивая единое сообщество людей. Поэтому литература, формирующая национальную и языковую идентичность народов, сохраняющая их культурную разобщенность, становится ненужной для глобализма.

Мы обязаны противостоять этой тенденции глобализма, одним из наших национальных приоритетов должно стать всемерная популяризация литературной классики, включая олонхо, путем активного использования авторов и сюжетов якутской классики в театральном, музыкальном и изобразительном искусстве, в кинематографе, в компьютерных играх и т.п.

БУДЕТ ЛИ НОВЫЙ РАЗВОРОТ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА?

Думается, через какое-то время может быть новый «Разворот на Запад» – Россия снова захочет ощутить себя частью общеевропейского мира, в сознании и подсознании русских очень глубоко сидит представление об общности судеб России и Европы. Отказаться от выпестованного столетиями стремления к Европе русские вряд ли смогут.

Русские не готовы в ментальном, культурном и религиозном плане переориентироваться на Азию.

Поэтому тяга к Европе все-таки будет жива в умах и сердцах русских, болезненно переживающих разрыв с Европой.

Христианская Россия – естественный союзник Европы в будущем мире, поэтому концепция «Европы от Лиссабона до Владивостока» снова окажется востребованной.

Сейчас разногласия между Европой и Россией основаны больше на эмоциях. Когда завершится специальная военная операция на Украине, появится осознание новых политических и географических реалий, новых границ, придет время прагматизма.

После поражения нацистской Германии в 1945 году ее границы были изменены, депортации подверглись 12-14 миллионов немцев. В ходе этого принудительного выселения, по оценкам правительства ФРГ, в Польше, Чехии и других странах было убито около 2 миллионов немцев.

Через 30 лет, в 1975 году, были подписаны Хельсинкские соглашения, закрепившие политические и территориальные итоги Второй мировой войны.

Промежуток времени между завершением специальной военной операции на Украине и новым «Хельсинки 2.0» будет, видимо, более коротким.

***

Новый курс на Запад, если он состоится, вероятно, будет отличаться от прежних попыток России войти в европейскую семью.

Русские – крупнейший европеоидный народ, в мире насчитывается 124,5 миллиона русских, из них 109 миллионов проживают в России.

Являясь самым многочисленным «белым» народом и занимая самое большое государство, русские вправе считать себя самостоятельным миром, а не периферией Европы и Азии.

Если русский мир будет считать и ощущать себя, приниматься другими как отдельная евразийская цивилизация, у него должна быть своя также геокультура евразийского масштаба. Не бывает сейчас внешнеполитического и экономического влияния без экспорта своих духовных ценностей, т.е. того, что теоретик мир-системной концепции Иммануил Валлерстайн называл «геокультурой».

Россия обязана не отставать от глобальных трендов в технологиях культуры. Ибо отставание в геокультуре, как показывают уроки мировой истории, оборачивается поражением и на других фронтах.

В истории человечества важнейшей культурной революцией был переход к книжной цивилизации. Теперь происходит глобальный переход с книжной к «экранной» культуре – а сейчас это электронная цивилизация на основе нейротехнологий. И задача России – быть в числе лидеров в создании и экспорте своей электронной евразийской цивилизации.

ЯКУТСКАЯ ГЕОКУЛЬТУРА

Якутская духовная реформация с самого начала носила открытый характер: стартовые годы культуры – Хомуса (1991 год), Ысыаха (1992 год) и Олонхо (1993 год) – проводились с участием ученых, коллективов и деятелей искусства из других российских регионов и зарубежных стран.

В этой открытости миру было желание показать миру и прежде всего своему народу, что якутская традиционная культура является эксклюзивной – высокие оценки со стороны гостей убеждали, что наша культура не является отсталой архаикой, а может котироваться в России и мире, ею можно и нужно гордиться и дальше развивать.

Впоследствии якутский героический эпос олонхо в 2005 году официально стал одним из мировых культурных достояний. Сейчас фестиваль «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо» стал ежегодным, за исключением периода пандемии.

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Сейчас перед якутским геокультурным комплексом стоит непростой выбор дальнейшей стратегии.

Часто предлагают очевидный, казалось бы, вариант культурной интеграции с большим тюркским миром. Якуты – тюркоязычный народ, якутская идентичность базируется на древнетюркском культурном коде. Но якуты не понимают языки других тюрков. Также нет ощущения, что культуры тюркских народов задают новые ориентиры, создают новые эталоны и смысли, к которым стоит стремиться.

Арктика становится важной геополитической ареной, поскольку в ней сейчас сосредоточены еще не разработанные ресурсы газа и нефти. Также значение Северного морского пути возрастает с каждым годом. Поэтому интерес к Арктике большой даже у государств, не имеющих выхода к Ледовитому океану.

Экологически очень уязвимый арктический регион не должен превратиться в сферу глобального противостояния, тем более не должен стать театром боевых действий. Циркумполярный мир обязан быть сферой сотрудничества, а любое экономическое сотрудничество между странами более прочно, если имеет социальную и гуманитарную основу.

Якуты являются самым крупным коренным народом зоны Арктики, с развитой культурой. И одной из наших национальных исторических стратегий, очевидно, должно стать лидерство в культурных трендах циркумполярных народов, поэтому арктическое направление развития нашей геокультуры – требование времени.

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Второе направление – евразийское.

Якутия с 2004 года активно проводит мероприятия по евразийскому диалогу культур, в 2011 году состоялась Международная конференция «Единое пространство культуры Евразии». В 2017 году по инициативе Якутии под руководством министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоялось совещание с участием глав национальных республик по евразийской культурной интеграции.

Выбор парадигмы геокультуры евразийской направленности как модели дальнейшего развития якутской этнокультуры неслучаен.

Если мы будем частью такой большой программы, как создание культурного пространства евразийского союза, у нашей якутской культуры будет огромный простор для длительного развития.

Новое дыхание и новое переформатирование в рамках развития электронной цивилизации могут прибрести монументальные виды искусства, например, наш эпос олонхо из-за его зрелищности, высокого драматического накала – если пойти путем создания популяризующих эпическое наследие компьютерных игр и строительства мира олонхо в метавселенной. Мировые инфокоммуникационные гиганты провозгласили о наступлении эпохи метавселенных, в которых через определенное время люди начнут «жить» значимую часть своей жизни. В этих метавселенных возникнет своя развитая культурная среда. И наша задача – не отстать, а быть в лидерах в создании своих метавселенных.

НАШЕ МЕСТО В НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДАХ

Кулаковский в послании «Якутской интеллигенции» много места уделил экономике края, поскольку система производственных отношений – базис общества, основа образа жизни и типа мышления нации.

До 1920-х годов экономика Якутии была моноотраслевой – преобладал сельскохозяйственный уклад. С 1923 года появилась новая отрасль, которая с 1950-х годов стала доминировать – горнодобывающая.

До сих пор в республике есть только две ведущие отрасли – горнопромышленная и аграрная. Остальные только инфраструктурные. Долгое время казалось, что Якутии не вырваться из этого экономического дуализма – быть сырьевым регионом с сохранением традиционного хозяйственного уклада жизни коренных народов.

Развитие крупной перерабатывающей промышленности нереально – внутренний рынок ограниченный. Массовый переход якутов на добывающее производство невозможен в силу того, что новые технологии добычи требуют все меньше и меньше трудовых ресурсов, а в дальнейшем тенденция использования новых «безлюдных» технологий для горной промышленности будет только нарастать.

Аграрный сектор не может обеспечить экономическое благополучие нации. А бедная немногочисленная нация – это вымирающий этнос.

Нужно форсированное создание третьей отрасли – цифровой экономики. Конечно, непосредственно в информационной экономике будут заняты не все. Но вокруг платежеспособной части населения всегда складывается развернутая сфера услуг, дающая работу и достаток широкому кругу людей.

Успехи многих якутских цифровых компаний показывают, что мы можем конкурировать в мировой IT-индустрии. Всемирный банк прогнозирует, что в близком времени в цифровом формате будет до двух третей глобального валового внутреннего продукта. Поэтому IT-отрасль может в длительной перспективе дать творческую и хорошо оплачиваемую работу большому количеству молодых людей, а молодежь – главный ресурс нации.

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Западные и российские ученые спорят о том, какая климатическая фаза наступает – глобального потепления или нового похолодания. Если будет потепление, то может усилиться демографическое давление на якутское население, поскольку прогнозируется миграционный сдвиг на север сотен миллионов человек, спасающихся от засухи. Эта волна не достигнет самой Якутии, но краем зацепит. А если будет похолодание – то это увеличит период самостоятельного существования якутского народа.

Первозданная природа, разнообразие флоры и фауны, чистая вода в XXI веке будут цениться все больше и больше.

Якутия – одна из крупнейших резервов биосферы всей планеты. Сейчас в Республике Саха (Якутия) резерваты занимают площадь 1,162 миллиона квадратных километров – примерно 38% территории региона.

Сохранить и поддерживать экологическое благополучие так же важно, как сохранить и развивать родной язык и свою этнокультуру. Одна из стратегических задач гражданского общества Якутии – активно бороться за экологию.

ОБРАЗ МИРА, ОБРАЗ МЫСЛЕЙ, ОБРАЗ ДЕЙСТВИЙ

Размышления об образе будущего мира важны для того, чтобы сформировать наш образ мыслей, а они становятся основой для выработки образа действий нации в XXI веке.

Все более отчетливой становится мысль, что назрела необходимость новой «концепции якутского народа». Например, какое-то время концепцией русского народа считалась предложенная Сергеем Уваровым троица «Православие – самодержавие – народность», в наше время, видимо, эта концепция русской нации должна выглядеть как «Духовность – государственность – народность».

Обращаемся к вам с призывом сообща выработать аналогичную концепцию якутского народа.

Такая наша концепция, несомненно, должна опираться на осознание истинного культурного кода нашей нации.

А культурный код состоит из философского, исторического и мифологического кода народа. Наиболее ярким символом нашего кода является, бесспорно, прародитель якутского народа Эллэй, которого легенды рисуют как правителя – дархана, воина-полководца – боотура, жреца – айыы ойууна. Воссоздав и канонизировав образ Эллэя как основателя якутской народности, якутской культуры, якутской идеологии, мы обретаем понимание той самой изначальной платформы, на которой выросло и развивается все то, что мы сейчас называем якутским миром и якутской цивилизацией.

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Письмо Кулаковского первоначально прочитали и восприняли всего несколько десятков человек. Но со временем их круг расширялся, а сейчас духовное завещание Кулаковского стало одним из столпов идеологии, философии и менталитета якутского народа.

Наше обращение, надеемся, прочтут, задумаются и воспримут тысячи человек и это станет началом процесса размышления многими – какое будущее нашему народу уготовано Историей.

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В 1922 году была образована Первая Республика – Якутская АССР.

В 1992 году, после принятия Конституции, возникла Вторая Республика.

Обе республики стали мощными импульсами для национального социально-экономического и духовного развития.

Вероятно, будет и Третья Республика, когда наступит благоприятное время и маятник сверхцентрализации качнется в сторону предоставления регионам больших прав и полномочий в экономике и социальной сфере, в самостоятельном регулировании языковой и культурной политики.

Анатолий Николаевич АЛЕКСЕЕВ

Андрей Саввич БОРИСОВ

Петр Егорович ЗАХАРОВ

Николай Алексеевич ЛУГИНОВ

Иван Игнатьевич НИКОЛАЕВ