Тротуар, который мы заслужили: Зимой решение станет ещё технологичнее

В Нерюнгри применили инновационное решение: тротуар для горожан…нарисовали

У дома №15/1 по проспекту Дружбы Народов после ремонта исчез обычный тротуар, но после скандала он вернулся, правда, уже в виде белой линии на асфальте. Что это, это чиновничий маразм и позорное «благоустройство» или некое инновационное решение?

Вместо безопасной пешеходной зоны с бордюрами, которая раньше здесь всегда была, нерюнгринские дорожники просто закатали существовавший тротуар в асфальт, оставив перед подъездами голую проезжую часть, на которой позже появилась белая сплошная линия.

Свежие фотографии говорят лучше любых отчётов: одна плоскость с проездом, ни бордюра, ни какого-либо физического отделения от машин. Выходишь из подъезда — и дальше безопасность жителей обеспечивает полоса краски.

Зимой решение станет ещё технологичнее: выпадет снег — и «тротуар» исчезнет окончательно.

По ПДД сплошная разметка 1.2, на которую очень похожа нанесённая линия, обозначает край проезжей части, но не превращает кусок асфальта в полноценный тротуар. При проектировании тротуаров СП 396 предусматривает их отделение от проезжей части бортовым камнем; в стеснённых условиях разрешено отказаться от полосы озеленения, но не от самого разделения пешеходов и автомобилей.

Историей уже занимается прокуратура. Депутат Ил Тумэна Александр Кошуков обратился к прокурору Якутии Сергею Дябкину, после чего была организована проверка.

Особенно красиво всё это выглядит на фоне слов главы Нерюнгри Ильи Гудошника. Совсем недавно он сам напоминал: работы за бюджетные деньги должны быть «качественными, безопасными и завершаться в установленные сроки». Но с безопасностью вышло экономнее.

Поэтому вопрос к администрации Ильи Гудошника очень простой: кто решил, что тротуар можно стереть асфальтом, а безопасность жителей потом обеспечивать дорисованной краской белой полосой?