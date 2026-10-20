Историческое событие на Арбате: Презентован трехтомник о якутском образовании

ФЕНОМЕН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОЧЕВЬЯ

На прошлой неделе посчастливилось стать участницей поистине исторического события… Меня пригласил на презентацию своего нового трехтомника, посвященного якутскому образованию, академик РАО, блистательный писатель, публицист Анатолий Маркович Цирульников, с которым мы знакомы 35 лет и все эти годы поддерживаем добрые, теплые дружеские, профессиональные отношения. Презентация проходила в культурно-образовательном Центре «Александр» в Нащокинском переулке в районе старого Арбата.

Встреча в центре «Александр» 14 октября 2026 года соединила прошлое и настоящее, и была для меня во всех отношениях радостной и вдохновляющей! После долгой паузы увиделись с Николаем Иннокентьевичем Бугаевым, выдающимся специалистом в области филологии, в сфере образования Якутии… Их с Анатолием Цирульниковым связывает более чем 25-летняя дружба и совместные путешествия по республике…

Масштабным художественно-публицистическим, литературным и одновременно научно-исследовательским результатом этого творческого «дуэта», профессионального союза двух выдающихся людей, плюс благодаря таланту издателя Андрея Русакова, стал трехтомник академика РАО Анатолия Цирульникова «Неопознанная педагогика. Якутия», объединивший в себе шесть концептуальных книг. Этот труд — не просто фундаментальное исследование регионального образования. Его смело можно назвать уникальным антропологическим феноменом, переворачивающим привычные академические представления о школе. Написанный на стыке путевой прозы, философии и живой педагогической практики, он доказывает: в экстремальных условиях вечной мерзлоты, на стыке цивилизаций и древних укладов, рождается не маргинальная «окраинная» школа, а будущее отечественного образования.

Феномен «Неопознанной педагогики» заключается в отказе от сухих методических предписаний и шаблонов. Анатолий Цирульников обнаруживает, что жизнеспособность и глубина якутского образования кроются в его укоренённости в мощный социокультурный пласт, историческую традицию и окружающее пространство. Школа здесь — это не здание с партами, а живой узел самоорганизации местного сообщества. На страницах трёхтомника кочевые и национальные школы предстают как высокотехнологичные лаборатории духа, где воспитание органично вплетено в повседневное выживание, сохранение родного языка и диалог с природой. Цирульникову удалось зафиксировать уникальный парадокс: именно там, где внешние условия максимально суровы, культурная и педагогическая почва сохранилась лучше и чище всего.

И, конечно же, рождение трехтомника — плод сотворчества двух выдающихся людей: Анатолия Цирульникова и Николая Бугаева, проводника, философа и реформатора.

Если академик Цирульников стал летописцем и исследователем этого феномена, то Николай Бугаев — филолог, поэт, до недавнего времени заместитель директора ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II, ныне доцент Центра развития образования — выступил его ключевым соавтором, проводником и главным идеологом. В тексте самого Цирульникова Бугаев предстаёт как «воин и реформатор национальной школы».

Его роль в контексте этого трёхтомника и якутского образовательного чуда можно свести к трём главным аспектам.

Первое! Мост между традицией и современностью. Бугаев стал тем, кто смог перевести древний опыт героев народного эпоса Олонхо и традиционные технологии выживания на строгий язык современной дидактики и философии образования. Он на практике доказал, что наследие предков — это не музейный экспонат, а живой инструмент развития мышления.

Второе! Как крупный эксперт и практик, Бугаев стоял у истоков концептуального оформления кочевого образования в Якутии. Его называют идеологом кочевой школы. Совместно с Цирульниковым в дорожных экспедициях по Заречью (в пространстве между Леной, Алданом и Амгой) они нащупывали контуры школы, которая движется вместе со своим народом, не отрывая детей от традиционного уклада и семейного тепла.

И, наконец, третье! Концепция воспитания «аристократов Восточной Сибири» (как назван один из томов исследования) во многом созвучна с философией Бугаева. Это педагогика «аристократизма», подразумевающего воспитание человека с чувством собственного достоинства, укоренённого в родную землю, но открытого мировому пространству и межкультурным коммуникациям.

Александр Асмолов

По пути домой я снова и снова прокручивала в голове происходившее на встрече, осмысливая выступления и комментарии, в том числе такого известного эксперта в образовании, как Александра Асмолова, известного ученого-психолога, академика РАО и других именитых гостей. Мне кажется, что для всех нас, побывавших на этой презентации и получивших в подарок эти книги, очевидным стал главный вывод: трёхтомник по Якутии — результат счастливой синергии двух мыслителей. Взгляд внешнего исследователя, академика Анатолия Цирульникова, соединился с глубоким внутренним пониманием сути северной жизни, которым обладает Николай Бугаев. Вместе они смогли показать России и миру, что истинное образование начинается там, где учитель отваживается выйти за рамки должностных инструкций навстречу живой культуре.

Ирина Димова, редактор-журналист «Учительской газеты», кандидат педагогических наук, Заслуженны работник культуры РФ, член Союза журналистов Москвы, президент Общероссийской общественной организации лидеров образования «Учитель года», профессор Академии гуманной педагогики Амонашвили.