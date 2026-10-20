Математический челлендж: решите пример (8 + 2)² − ¼ × √256 за 30 секунд без калькулятора
Математические задачки — это отличный способ размять мозги, улучшить концентрацию и проверить, не забыли ли вы базовые правила порядка действий, изученные еще в школе.
Предлагаем вам решить небольшое выражение исключительно в уме. Отведите на первую попытку ровно 30 секунд, запомните или запишите свой ответ, и только потом читайте разбор ниже. Готовы? Поехали!
Задание
Решите математический пример:
(8 + 2)² − ¼ × √256 = ?
(Не подсматривайте в решение, пока не получите свой ответ!)
Решение
Давайте разберем выражение шаг за шагом, строго соблюдая порядок математических действий (сначала скобки и степени/корни, затем умножение/деление, и только потом сложение/вычитание).
Шаг 1. Действия в скобках
Сначала вычисляем сумму внутри скобок:
8 + 2 = 10
Шаг 2. Возведение в степень
Двойка за закрывающей скобкой относится ко всему результату внутри неё. Возводим полученную десятку в квадрат:
10² = 10 × 10 = 100
Шаг 3. Извлечение корня
Переходим к правой части выражения. Квадратный корень из 256 равен 16, поскольку 16 × 16 = 256:
√256 = 16
Шаг 4. Умножение
Теперь находим четверть от шестнадцати:
¼ × 16 = 4
Шаг 5. Вычитание
Осталось вычесть результат умножения из результата возведения в квадрат:
100 − 4 = 96
Правильный ответ: 96
Разбор типичных ошибок
- Если у вас получилось 64: Скорее всего, вы возводили в квадрат каждое число в скобках по отдельности (8² + 2² = 64 + 4 = 68), а затем вычитали 4. Это классическая ловушка! Помните: степень за скобкой применяется ко всему результату выражения внутри скобок, а не к каждому слагаемому.
- Если у вас получилось 99: Возможно, вы вычли ¼ из 100 до умножения на 16 (100 − 0.25 = 99.75…). Это нарушает порядок действий: умножение и деление всегда выполняются раньше сложения и вычитания.
Итог
Получилось ли у вас попасть в правильный ответ с первой попытки? Если да – поздравляем, ваша математическая интуиция и знание правил в отличной форме! Если нет – не беда, такие задачки как раз и нужны, чтобы освежить память. Правила порядка выполнения арифметических действий, использованные в разборе, соответствуют стандартной школьной программе и академическим источникам. Подробнее о приоритете операций можно прочитать в справочных материалах: Фоксфорд. Порядок выполнения действий.
Делитесь своим результатом в комментариях и попробуйте составить собственный пример для друзей!
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