Названы имена лучших помощников судей республики

Сегодня в ходе работы XIII отчетно-выборной конференции судей Республики Саха (Якутия) состоялось торжественное награждение победителей и призеров конкурса профессионального мастерства среди помощников судей судов республики «Лучший по профессии».

«Конкурс помогает участникам проявить себя, раскрыться, а нам выявить помощников судей с высоким потенциалом дальнейшего роста в судебной системе. Все участники серьезно подготовились к конкурсу и достойно представили свои суды, поэтому выбрать победителя оказалось непросто», — отметил председатель Совета судей Республики Саха (Якутия) Игорь ВЕРХОТУРОВ.

Конкурс прошел в два этапа. На первом конкурсные комиссии определили лучших в каждом из судов. Оценивались качество, эффективность и результативность выполнения служебных обязанностей. Только лучшие в своём суде служащие допускались ко второму этапу, где их оценивала конкурсная комиссия, состоящая из членов Совета судей республики и представителей общественности.

Второй этап состоял из теоретической и практической части: тестирование на знание законодательства и решение задач по применению материального и процессуального права. Несмотря на сложность заданий, участники проявили высокий уровень подготовки.

По итогам конкурса на звание «Лучший по профессии» дипломом I степени награждена Анна ИМ, помощник судьи Якутского городского суда РС(Я), диплом II степени – Наталия ЕФИМОВА, помощник судьи судебного участка №46 г. Якутска, дипломом III степени – Валентина АЛЕКСЕЕВА, помощник судьи Верховного Суда РС(Я), Гаврил КОНСТАНТИНОВ, помощник судьи Якутского городского суда РС(Я) и Анна ЧЕРЕПАНОВА, помощник судьи Усть-Алданского районного суда РС(Я).

Заслуженные награды победителям вручил председатель Совета судей Республики Саха (Якутия) Игорь ВЕРХОТУРОВ.

Также за активное участие в конкурсе благодарственные письма вручены и остальным участникам.

Конкурс на звание лучшего помощника судьи проходит ежегодно. По мнению организаторов, конкурс профессионального мастерства среди помощников судей помогает сформировать кадровый резерв, и некоторые из сегодняшних участников, обязательно вольются в ряды судейского корпуса.