На «Arctic fashion show» по одному образу будет посвящено Варваре Филипповой

Организаторы «Arctic fashion show» — 2021 предложили конкурсантам посвятить один образ-платье памяти Варвары Филипповой. Варвара явилась автором идеи и вдохновителем великолепного прецедента в креативной среде Якутии. «Ее мастерство и энергия будут жить в тех, кого она учила, а вера в силу человеческого воображения навсегда останется в памяти тех, с кем она общалась», — отметила ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева.

Традиционный конкурс “Arctic Fashion Show” является главным драйвером развития модной индустрии и креативной экономики в Якутии. Он вот уже третий год проводится в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии».

“Arctic Fashion Show-2021” пройдёт в онлайн-формате из-за сложной эпидемиологической обстановки, вызванной COVID-19. Для жителей республики будут организованы прямые трансляции на НВК «Саха» и официальной странице модного показа в Instagram.

Мероприятие планируется провести 2 декабря в ЦСП «Триумф».