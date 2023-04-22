Миронов уже отреагировал: За нападения бродячих собак должны отвечать чиновники – свободой и кошельком

Фото: останки ребенка, растерзанного на окраине Оренбурга

Лидер справороссов уже отреагировал на нападения собак на детей в Чите и Оренбурге. И считает, что ответственны за эти смерти местные чиновники. Сергей Миронов приводит в пример города-миллионники — Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород, где якобы проблему нападений бездомных собак решили.

Руководитель думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов:

«ЧП в Оренбурге, как и до этого в Чите, других городах – страшные трагедии. Но то, как на этих трагедиях спекулируют ответственные чиновники, как пытаются выгородить себя, – отвратительно, – комментирует Сергей Миронов. – После гибели ребенка власти Оренбурга заявляют, что агрессивных собак, на которых и до трагедии неоднократно жаловались жители, «биркуют» и вернут на те же улицы, якобы к этому их обязывает несовершенный закон. Это значит, что чиновники как не собирались, так и не собираются этот закон выполнять. Закон об ответственном обращении с животными запрещает возвращать агрессивных особей на улицы. Они должны содержаться в муниципальных и региональных приютах, которые в Оренбурге за пять лет действия закона так и не построили. При этом безнадзорных животных нужно не просто «бирковать», а еще и стерилизовать, уменьшая популяцию». Профильный закон действительно необходимо корректировать, в том числе ужесточать ответственность должностных лиц за его неисполнение, считает глава СРЗП. «Закон нужно совершенствовать, в том числе запускать программы бесплатного чипирования и стерилизации домашних животных. Но главное, его нужно исполнять, – говорит Сергей Миронов. – Ведь там, где он исполняется – в моем родном Петербурге, в Москве, Нижнем Новгороде, – проблемы безнадзорных животных не существует. Там, где не исполняется, чиновники получают сотни жалоб граждан и предписаний прокуратуры, которые их мало волнуют, пока не дойдет до трагедии. Нужно ужесточать материальную и правовую ответственность должностных лиц. Они должны отвечать и свободой, и кошельком, причем не по факту смертельных ЧП, а когда на улицах только появляются стаи бездомных животных. Если чиновники будут понимать, что их могут посадить, что даже за легкий укус они будут платить большие штрафы и компенсации гражданам, тут же найдут средства и силы на цивилизованное решение проблемы».

Почему не обращают внимание на то, что случаи нападения и убийства людей стаями собак происходят в подавляющем большинстве в Сибири и северных регионах или на заброшенных территориях городов на окраинах России?

Почему-то никто в Госдуме не прислушивается к мнению биологов, изучающих поведение стайных хищников (а биологически собака относится к ним и легко скрещивается с волками), что в условиях экстремального климата при низких температурах зимой поведение стаи собак резко меняется, и эти животные, если выросли в диких условиях без участия человека, легко возвращаются к естественному для их вида поведению — хищников, таких же как волки.

Речь идет не о городе-миллионнике с сплошной застройкой «человейниками», где дикой стае собак невозможно выжить. Проблема опасных для человека собак касается менее крупных городов, где плотность населения ниже, много частного сектора и дач, большие заброшенные территории на окраинах, где и произошли случаи убийства детей собаками. Чита и Оренбург вовсе не входят в число привлекательных для жизни городов, как Москва и Питер, это города с оттоком населения, с плохой инфраструктурой и благоустройством, микрорайонами ветхих и аварийных домов, где много безлюдных пустырей. Именно там и предпочитают обитать стаи одичавших собак. Это те места, где муниципальным бюджетам не хватает средств на поддержание элементарного благоустройства, что уж говорить о строительстве собачьих приютов и содержании собак…

Милые домашние питомцы депутатов, проживающих в Москве, не имеют ничего общего с теми псами, которые дикими стаями выросли в депрессивных и обезлюдевших микрорайонах на окраинах России, где и нападают они на людей (см. фото). В какой раз можно сказать: Москва — это не Россия!

Согласно закону, принятому Госдумой, собак-убийц в Чите и Оренбурге чипируют и выпустят в «их среду обитания» — городские «заброшки». И суд накажет очередного стрелочника — муниципального чиновника, как и произошло в Якутске. Только вряд ли это поможет уберечь детей от нападений собак на окраинах России — там, где жизнь совсем не похожа на московскую…